Diego Fernández de Cevallos arremetió contra AMLO: aseguró que no respeta la investidura presidencial y lo calificó de mentiroso

Diego Fernández de Cevallos aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene sentido del honor, luego de que el mandatario aseguró que el panista fue abogado del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, acusado de lavado de dinero, defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, el exsenador blanquiazul señaló que todo era una mentira.

“Le contesto claro: yo sí tengo sentido del humor, pero él no tiene sentido del honor. Esa afirmación de que yo fui o soy abogado de (Guillermo) Padrés es una falacia más de un presidente tartufo. No lo asesoré en su defensa y jamás he tenido en mis manos un solo documento de los que integran o integraron su carpeta de investigación”, enfatizó.

“López Obrador es un mentiroso y desvergonzado que no respeta su investidura presidencial, porque diariamente la hace garras”, recalcó.

El también excandidato presidencial aseveró que López Obrador ha asegurado que él no ha ordenado liberar a nadie, pero -dijo Fernández de Cevallos- el mismo mandatario reconoció que ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, hace dos años, cuando elementos federales lo detuvieron y sicarios del Cártel de Sinaloa orquestaron distintos ataques en la ciudad de Culiacán, para que el denominado “chapito” fuera puesto en libertad, hecho que se conoce como el “cualiacanazo”.

Fernández de Cevallos aseguró que no tiene ningún odio hacia el presidente de México; sin embargo, dijo que nunca lo ha tomado en serio, porque considera que se trata de “un farsante y un cómico involuntario”.

“Ya lo traigo en la mira porque él es el principal responsable de toda la desgracia que hoy está consumiendo a México”, señaló.

Cabe recordar que durante la conferencia mañanera del lunes 18 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre su presunta participación en la liberación del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías.

“No me correspondía y somos respetuosos de la decisión del poder Judicial, es parte de los cambios. Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada ni he intervenido para liberar a nadie. (...). Sencillamente no era un asunto de mi competencia”, dijo

En respuesta, el mandatario aseguró que Diego Fernández de Cevallos y el exprocurador Antonio Lozano Gracia, fueron abogados de Padrés Elías.

“Diego y el señor Lozano (Antonio Lozano Gracia), más que nada el señor Lozano fueron los abogados de Padrés, tienen mucha influencia en el poder judicial. Les daban banda ancha para proponer jueces, magistrados, ministros. Así como les entregaron la procuraduría, Diego proponía ministros. Entonces ¿cómo le hizo Padrés? Así, te estoy explicando”, dijo.

López Obrador hizo referencia del tema al subrayar el influyentismo que ha “perpetuado” desde administraciones anteriores; una postura que el tabasqueño ha sostenido a lo largo de su sexenio.

“Toda esta negra historia debe de convertirse en impartición de justicia de las autoridades correspondientes”, aseveró.

¿Por qué Fernández de Cevallos le dice Tartufo a AMLO?

Cada que se refiere a Andrés Manuel López Obrador, el panista lo llama “tartufo”, un personaje de la comedia de Molière, que trata de un personaje que ha caído bajo la influencia de un falso devoto, que busca quedarse con todos sus bienes, Tartufo.

Al escribir esta obra, Molière ataca un bastión muy influyente: los falsos devotos. Entre ellos se encuentran hombres religiosos sinceros pero también manipuladores conscientes del poder que puede proporcionarles su devoción. Este segundo grupo es el que el autor ataca.

