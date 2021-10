AMLO negó haber intervenido en el proceso del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó haber intervenido en la resolución que permitió al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, llevar su proceso penal en libertad.

“Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie (...) Desde que soy presidente no intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada ni he intervenido para liberar a nadie (...) Ningún acuerdo”.