Conflicto Línea 12: Jorge Gaviño, exdirector del metro, desmintió acusaciones en su contra

Jorge Gaviño, exdirector del Metro (Foto: Cuartoscuro)

Durante el mediodía de ayer, el abogado de cinco de las 10 personas señaladas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por sus actos u omisiones en el colapso de un tramo de la Línea 12, informó que presentará dos denuncias, una de ellas, contra el exjefe de Gobierno y actual senador Miguel Ángel Mancera, así como el exdirector del Metro durante su administración, Jorge Gaviño.

Ante dicho anuncio, este martes, Gaviño, actualmente coordinador de bancada perredista en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, salió a dar una conferencia de prensa sobre los señalamientos que pretenden embarcarlo en el colapso de la Línea Dorada por su probable responsabilidad en la falta de mantenimiento de la misma.

Señaló que las acusaciones en su contra son falsas, pues bajo su gestión no se realizó una sobrecarga del tramo elevado de la Línea 12, como señaló el abogado Gabriel Regino, defensa de cinco de los 10 exfuncionarios, entre ellos, Enrique Horcasitas.

Además, confirmó que no está entre los 10 investigados por la Fiscalía, al tiempo que señaló al canciller Marcelo Ebrard como el responsable político.

Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno del Distrito Federal y Jorge Gaviño, exdirector del Metro (Foto: Cuartoscuro)

“Marcelo está desesperado. Si queremos llevar la discusión a lo político tenemos que preguntar al único que puede dar una contestación clara y contundente (...) si se demuestra que hubo negligencia por sus colaboradores, le pega políticamente al canciller”, dijo.

Sobre lo que esta mañana comentó el secretario de relaciones exteriores respecto a las acusaciones por el conflicto de la Línea 12, Gaviño dijo:

“Puede ser que tenga razón Ebrard, pero yo creo que todo jefe de Gobierno es responsable de su administración”, manifestó.

Cabe recordar que esta mañana, el canciller Ebrard se dijo satisfecho con su administración como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2006-2012), ante los cuestionamientos sobre su posible responsabilidad por el desplome de un tramo de la Línea 12 del metro.

“Yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí (al frente de la SRE), no podría yo dar la cara (...) Actué profesional y de una manera íntegra (...) Yo cumplí con mi deber en ese momento” pronunció.

(Foto: SRE México)

El titular de la SRE agregó que era “muy difícil” supervisar las obras al encabezar el gobierno capitalino, razón por la que, destacó, se había creado el organismo autónomo “Proyecto Metro”, en el cual intervinieron empresas e instituciones para levantar la nueva ruta.

“El encargado de la supervisión de la obra fue el premio nacional de Ingeniería; intervino hasta el Instituto de Ingeniería de la UNAM en ese tramo.

“Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional (IPN), ICA - que ganó una licitación internacional-; supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México; constructoras o empresas reconocidas; certificación a cargo de unos grupos internacionales más importantes... es lo que tenía que hacer el jefe de gobierno”, destacó durante la conferencia matutina.

El pasado 18 de octubre, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México (CDMX) presentó las primeras 10 denuncias por el accidente que cobró la vida de 26 personas en mayo del presente año.

Entre los señalados está el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, a quien acusan de homicidio culposo, lesiones y daño a la propiedad, siendo ésta la única denuncia confirmada por la Fiscalía.

Por su parte, el despacho Regino Abogados y el Colectivo por la Seguridad del Metro anunciaron que harán otras dos denuncias: la primera, en contra de Jorge Gaviño, exdirector del Sistema de Transporte Colectivo, y la segunda a Florencia Serranía, ex directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y Jesús Antonio Esteva, actual Secretario de Obras de la CDMX.

