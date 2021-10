La UNAM regresará gradualmente a clases presenciales por semáforo verde

(Foto: Rogelio Morales/Cuartoscuro)

En las últimas semanas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha recibido críticas por demorar el regreso a las aulas, a pesar de que todos los maestros se encuentran vacunados y ya se comenzó a inocular a los jóvenes de 18 a 29 años.

Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó en conferencia de prensa a las instituciones de nivel superior que todavía no habían retomado la modalidad presencial.

“¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases?, ¿por qué muchas universidades no regresan a clases? Y escuelas públicas que no están regresando a clases, ¿por qué razón? Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo y, ¿nos vamos a acostumbrar a eso?”, comenzó el mandatario.

“Todo eso significa atraso, entonces si ya se vacunó a los maestros, si ya ha quedado de manifiesto que no hay riesgos para alumnos o no hay riesgos graves, ¿por qué no se regresa a clases? Es un llamado a los sindicatos también de las universidades, es un llamado respetuoso a las autoridades universitarias y también a los estudiantes. Ya vamos a reunirnos, a reencontrarnos en las aulas”, agregó el presidente.

(Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Ante este discurso, la UNAM aseguró en un comunicado que regresarían a las aulas cuando el semáforo epidemiológico estuviera en verde y los estudiantes hubieran recibido su esquema completo de vacunación.

Desde el pasado viernes, se dio a conocer que este lunes 18 de octubre la Ciudad de México pasaría a verde, es decir, al nivel de riesgo mínimo por COVID-19. Esta noticia llevó a la casa de estudios a emitir una nueva publicación, en la que se comprometió a “normalizar” totalmente la vida académica y a aumentar progresivamente la presencia de los alumnos en las aulas.

“A partir de hoy, 18 de octubre, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y varias entidades del país se encuentran en el semáforo epidemiológico de color verde. Esta es una buena noticia respecto a la superación de la emergencia sanitaria y a la reactivación de diversos sectores de la economía y para la sociedad”, se lee en el escrito.

“Ahora, con el cambio del semáforo sanitario a verde, la Universidad está ya en posibilidades de incrementar gradualmente la presencia física de los estudiantes, así como del personal docente y administrativo”, agregó.

(Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

Debido a los señalamientos que surgieron en las últimas semanas, la UNAM sostuvo que la institución “nunca se detuvo ni se detendrá”, y en esta nueva situación sanitaria “se mantendrá atenta al desarrollo del proceso epidemiológico y dará pasos firmes y seguros hacia la normalización total de la vida académica”.

Explicó que en las instalaciones, será obligatorio el uso de cubrebocas “para toda la comunidad universitaria”. Además, las actividades académicas se llevarán a cabo en espacios bien ventilados y se instará a los alumnos y al personal a mantener la sana distancia.

A pesar de esto, la casa de estudios aclaró que el regreso será voluntario para los alumnos que todavía no estén vacunados. Y por ese motivo, la educación a distancia o en modalidades mixtas “se mantendrá durante el tiempo que se considera necesario”.

