Regreso a clases presenciales en la UNAM hasta que la vacunación esté completa: Graue

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a los docentes y alumnos de educación superior a regresar a clases presenciales como los de básica, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, insistió en que no se podrá hacer hasta que la comunidad estudiantil tenga el esquema completo de vacunación contra el COVID-19.

Durante la ceremonia conmemorativa del 75 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el rector recalcó que el regreso a las aulas tanto de Ciudad Universitaria como de sus demás planteles debe ser voluntario.

“Como rector y como médico, no expondré a estudiantes coercitivamente a asistir en tanto la vacunación no esté completa. Su regreso será voluntario y con medidas de seguridad [...] Y para quien no pueda asistir, las clases continuarán impartiéndose a distancia, tal y como ha ocurrido desde el primer día de confinamiento”