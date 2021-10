“Este resentido social”: Manuel Clouthier reiteró su arrepentimiento por votar por AMLO

Manuel Clouthier, hermano de la titular de la Secretaría de Economía (SE), reiteró su arrepentimiento por votar en favor del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y, en esta ocasión, lo tildó de “resentido social”.

A través de redes sociales, el hijo de Maquío Clouthier publicó este domingo 17 de octubre que continúa arrepentido por lo que realizó en las elecciones del 2018, mismas que ganó López Obrador con el apoyo de más de 30 millones de votos.

Antes de continuar con su tuit, Clouthier Carrillo aseguró que él no está resentido por el resultado obtenido en las urnas, pero sí remarcó que el resentido es AMLO e insistió en que no se perdona por colaborar en legitimar la victoria del presidente más votado en la historia de México.

“Hay quienes creen que estoy ardido porque perdí en 2018. No, estoy enojado conmigo mismo y no me perdono por haber votado y dejarme engañar por este resentido social!”