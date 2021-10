“Busca cancelar la energía renovable”: Felipe Calderón se lanzó contra la reforma eléctrica de AMLO

El ex presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, volvió a lanzarse contra la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), así como con el presunto desempeño actual de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Por medio de su cuenta verificada de Twitter, Calderón acusó que los cambios en la norma jurídica pretenden cancelar la energía renovable en todo el territorio nacional, obligar a toda la ciudadanía a compararla a un precio elevado y solo recibir aquella proveniente de materiales fósiles.

Asimismo, se unió a las voces que han señalado como ejemplo el costo que paga la empresa Oxxo, la cual ha argumentado que utiliza energía por medio de sus propias plantas.

“Lo que los mexicanos necesitamos es contar con más energía limpia y barata como la del Oxxo, y no con energía súper contaminante y cara como las de las centrales de la @CFEmx. La reforma eléctrica busca cancelar energía renovable privada y obligarnos a comprar cara y fósil”, redactó este domingo 17 de octubre.

Las palabras del ex mandatario fueron una respuesta al mensaje que emitió el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Trejo Delabre, el cual refirió que el gobierno federal quiere castigar a la ciudadanía que quiere hacer las cosas bien.

Al igual que Calderón Hinojosa, indicó que la administración federal debería de seguir el ejemplo de Oxxo e impulsar o permitir que los ciudadanos y las empresas generen energía limpia y económica, lejos de depender únicamente de lo que realiza la CFE.

“¿Por qué Oxxo paga menos electricidad? Porque forma parte de un grupo que genera su propia energía eléctrica y apuesta a las energías limpias que son más baratas. Así de simple. El gobierno ahora castiga a quienes hacen las cosas bien”, escribió el miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Conviene recordar que el ejemplo de Oxxo lo dio el presidente López Obrador durante la conferencia mañanera del pasado 8 octubre, ya que señaló que dicha empresa, al igual que Walmart y Bimbo, paga menos por el servicio de electricidad que una casa o tienda de abarrotes.

Asimismo, refirió que éstas están en contra de la propuesta enviada al Congreso de la Unión, debido a que tan sólo el año pasado se les obligó a pagar, alrededor de, 10,000 millones de pesos en impuestos.

“Es un arreglo que podemos lograr, no es un asunto sólo judicial, que un juez, dos jueces, tres jueces han autorizado 20, 30, 40, 100 suspensiones, va el proceso legal y si tiene que llegar a la corte, pues allá vana decidir, pero yo no puedo quedarme callado porque me convertiría en cómplice”