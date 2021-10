“Hay niveles”: Mariana Rodríguez se defendió tras comparaciones con Angélica Rivera

la página de Instagram “memelas de orizaba”, la cual está dedicada a compartir memes, subió uno muy peculiar que encendió a Mariana Rodríguez (Foto: Daniel Becerril/Reuters)

Mariana Rodríguez y Samuel García se han vuelto una de las parejas más controversiales de la política. Así, desde el “fosfo, fosfo”, los lujosos vestidos de la influencer o toda la vida que muestran en sus redes sociales, esta peculiar pareja ha comenzado a gobernar Nuevo León.

Sin embargo, uno de los momentos más polémicos recientemente se dio durante la toma de protesta de Samuel García, en la que Mariana apareció con un vestido de aproximadamente 18 mil pesos mexicanos. Fue a partir de ese momento, donde las comparaciones con “La Gaviota” se volvieron cada vez más fuertes, pues basta volver un poco para recordar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera solía mostrarse con lujosas vestimentas.

Ante dicho contexto, este viernes, la página de Instagram “Memelas de Orizaba”, la cual está dedicada a compartir memes, subió uno muy peculiar que encendió a Mariana Rodríguez.

En la imagen puede apreciarse a un personaje de la serie de Netflix Dark en la que un hombre está sentado en su sillón mientras dice: “va a suceder después”.

Además de esto se muestra una imagen de Peña Nieto junto a “La Gaviota” y del otro lado a Samuel García con Mariana.

En la imagen puede apreciarse a un personaje de la serie de Netflix Dark (Foto: IG @memelasdeorizaba)

De esta publicación que hasta el momento cuenta con 167 mil me gusta, Rodríguez Cantú no tardó en responder y ahondó en que esa historia no se volvería a repetir.

“Hay niveles, ya verán que no”, sentenció la influencer.

Por otra parte, los internautas reaccionaron inmediatamente y se abrió un debate sobre si la pareja de Nuevo León le estaba haciendo, o no, un bien al país.

“no manches, que mala comparación, tú eres una persona preparada y profesionista. La otra solo la pusieron y se alquilo por su apariencia”, “No porque Mariana si es empática y trabajadora y este cuate no va ser tan Peña para dejar ir semejante mujerón”, “Se les va caer el teatro. A los regios que los gobierne los mireyes” fueron algunos de los comentarios.

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera se divorciaron (Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que, a finales de marzo de 2020, cuando la pandemia llevaba unas semanas en México, Samuel García y Mariana Rodríguez contrajeron matrimonio en la Catedral de Monterrey, sin importar las recomendaciones sanitarias de no reunirse u organizar eventos sociales.

Nuevamente, esta acción desató críticas en redes sociales debido a que no estaban acatando dichas recomendaciones, sin embargo, circularon fotografías filtradas de su boda religiosa, mismas donde la iglesia luce parcialmente vacía.

Mariana aseguró en su pie de fotografía que se trató de una ceremonia limitada y no hubo fiesta, misma que se vieron obligados a posponer hasta que pase la epidemia de coronavirus en todo el mundo.

Por otra parte, “La Gaviota”, Angélica Rivera Hurtado, comenzó a relacionarse con Enrique Peña Nieto en 2008, cuando ésta fungía como imagen promocional en la campaña publicitaria del político para destacar sus supuestos logros al frente del estado mexiquense.

Tras vérseles juntos en eventos sociales, como parte del entorno laboral, finalmente dieron a conocer su romance incluso ante el papa Benedicto XVI y se casaron el 27 de noviembre de 2010. Tras el turbulento sexenio en Los Pinos y múltiples acusaciones de corrupción como la famosa “Casa blanca”, la pareja dio a conocer su divorcio en 2019.

