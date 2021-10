Así respondió el mesero humillado por Carlos “Máster” Muñoz en una conferencia

Así reaccionó el mesero que fue humillado por Carlos Muñoz (Foto: TikTok / @gilromero79)

Carlos Muñoz es actualmente una de las personas más criticadas del país, luego de que se publicara un video en las redes sociales donde en una de sus conferencias humilló a uno de los meseros que prestaban servicio.

“Ese wey que está ahí parado, que está trabajando hoy aquí, que le agradezco mucho su trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre wey”, se le ve decir al “Master” mientras señala a un mesero, cuya reacción fue de inmediato desconcierto.

Pues a quien todos ahora conocemos como “el mesero”, se llama en realidad Gil Romero y es parte activa de la red social TikTok donde por fin cerró por completo el ciclo al publicar su video reacción al reciente video viral.

Ecuánime, sentado y con una camisa a cuadros, inició con una captura de pantalla en el fondo y él mismo en la pose que ya todos conocemos, recargado en la pared y con las manos cruzadas por el puño.

El conferencista ha tenido varios momentos de este tipo (Foto: Instagram/@mastermunozoficial)

Aunque se esperaba un sesudo análisis de lo ocurrido, tal vez una crítica o un discurso para aceptar las recientes disculpas del Máster Muñoz, el hombre decidió hacer algo mucho más chistoso con su reacción.

“Este wey soy yo, el famoso mesero. Lo único que tengo que decir a esto es que: a huevo, tomé el curso gratis, tengo mente de tiburón”, dijo el mexicano.

Hasta el momento, acumula más de 187 mil reproducciones, más de 15 mil reacciones de “me gusta”, así como cientos de comentarios en el que continúa la burla en contra del conferencista. Algunos de los comentarios destacados fueron:

@leonardochavira7: “Este wey sacando un curso de ‘como tomar cursos de Carlos Muños gratis’ y le tumba el negocio jajaja”.

@hectormontejo77: “Famoso, curso gratuito y pagado todavía. Premio triple, sácale provecho bro”.

@as2495: “Le hubieras aceptado los 100 pesos de propina mejor”.

Sin embargo, se presentaron algunos usuarios que tenían sus dudas sobre la persona detrás del TikTok, pues no encontraban relación alguna entre los rostros, a lo que Gil contestó de manera irónica que, si querían, iba y se paraba en el mismo lugar donde se tomaron los videos.

“Claro que sí, hermano. No sé qué necesitan de prueba, que me pare en el mismo lugar, que les diga que aquí tengo mi libreta. Sí, sí soy ese mesero”, cerró. Hasta el momento, no se ha referido más al tema de Muñoz.

El influencer cuenta con más de un millón de seguidores (Foto: Instagram/@mastermunozoficial)

Carlos Muñoz se disculpa

Por su parte, Carlos Muñoz, para reivindicar su imagen, salió a defenderse a través de su cuenta de Instagram, desde donde contó su versión de los hechos y aseguró que su postura jamás será para perjudicar a las personas, sino lo contrario, él busca ayudarlas a sobresalir.

De acuerdo con las stories publicadas en su Instagram oficial, confirmó que confrontó al mesero, pero sus declaraciones fueron sacadas de contexto debido a que su comunicación es “agresiva y fuerte”, por lo que el fragmento del video fue seleccionado para hacerle ver mal en internet.

Posteriormente le ofreció una disculpa al mesero y a todas las personas que se sintieron ofendidas por el video, pues su intención jamás fue la de sobajarlo. Además, mencionó que la intención con el sujeto era becarlo para buscar su crecimiento personal.

