AMLO pidió “democratizar” las organizaciones empresariales

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO/ ARCHIVO

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las organizaciones empresariales a “democratizar su vida interna”, al igual que se ha hecho con los sindicatos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que pese a que hay millones de empresarios en el país, no son ellos los que eligen a sus representantes, sino “los de mero arriba”.

“Así como los sindicatos ya tienen que democratizarse, las organizaciones empresariales, lo mismo; ya es mucho tiempo de estar con el mismo esquema de una representación ficticia, no legítima. ¿Quiénes nombran a estos dirigentes? ¿Los empresarios? No. Son los de mero arriba, que se ponen de acuerdo, porque empresarios hay millones, pero de esos millones, la mayoría no conoce a sus representantes porque no hay democracia, es cupular”, dijo.

López Obrador volvió a arremeter contra el expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, al asegurar que esa organización patronal se comporta como si fuera un sector de un partido político.

Los líderes del PRI, PAN y PRD se reunieron con Claudio X. González y Gustavo de Hoyos (Foto: Twitter / @alitomorenoc)

“La Coparmex ha venido actuando como si fuese un sector de un partido del bloque conservador, siempre, lo estamos viendo ahora. Pero no es nuevo, debe de haber organizaciones empresariales que auténticamente defiendan, protejan a los empresarios, que no estén solo defendiendo a grupos de intereses creados, en este caso de la industria eléctrica”, dijo.

Sobre ese tema, López Obrador aseguró que la mayoría de los empresarios se beneficiaría con la reforma eléctrica, pero a la que se oponen algunas cúpulas empresariales.

“¿Quiénes son los que están en contra? Los que están recibiendo privilegios, pero esos privilegios los pueden recibir Oxxo o Walmart, pero no el pequeño comerciante. Ojalá también que sin injerencismo, porque no nos corresponde, pero que también haya democracia, porque también es muy fácil, convocamos a una rueda de prensa y ahí dicen qué está bien o qué está mal, pero para las cúpulas, no para todos”, aseveró.

Los últimos días, López Obrador ha arreciado sus ataques verbales contra Gustavo de Hoyos y Claudio X. González, fundadores del grupo opositor “Sí por México” luego de que ambos empresarios se reunieran con los líderes del PRI, PAN y PRD (Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente) y los coordinadores de esos partidos en la Cámara de Diputados; para formar un bloque contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la Cuarta Transformación (4T).

Gustavo de Hoyos, fue El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). (Foto: EFE/Archivo)

Gustavo de Hoyos y los asistentes del encuentro se encargaron de difundir la fotografía del encuentro, lo que fue severamente criticado por el mandatario federal.

“Somos la voz de los mexicanos, por eso escuchamos, atendemos y entendemos las exigencias de una ciudadanía activa y comprometida”, escribió en un tuit Moreno Cárdenas.

“Que nadie lo dude, somos una coalición sólida, que se fortalece cada día. Agradezco la presencia comprometida de los coordinadores parlamentarios de los tres partidos de ‘Va por México’; nuestra unidad no sólo es electoral sino también legislativa. ¡México necesita de todos!”, escribió el líder del tricolor.

El pasado 13 de octubre, también durante su conferencia mañanera, López Obrador aseguró que la fotografía era muestra de una “promiscuidad política”.

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO/ ARCHIVO

“Acabo de ver un foto, no sé si es actual, está este señor, el hijo, Claudio X González, luego el de la Coparmex, la Confederación Patronal, que no tiene que ver con los empresarios, no confundamos, esta es una cúpula. Están los dos y los líderes de los partidos del bloque conservador. Una vergüenza, imagínense lo que pensaría el general Cárdenas, Adolfo López Mateos, incluso Gómez Morín, Maquío, qué es esto, una promiscuidad política nunca vista”, dijo

Celebró que sus opositores por fin se quitaron la “máscara” y le dieron la razón cuando los acusaba de ser más de lo mismo.

“Nadie es intocable, ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. La foto es histórica. Cuántos años, décadas, hablando de que estaban enfrentados, engañando, cuando son lo mismo, defienden los mismos intereses”, añadió.

