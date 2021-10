AMLO defendió la revocación de mandato: “Creen que los ciudadanos son borregos, que les van a decir beeee, beee”

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la consulta de revocación de mandato que se realizará en marzo de 2022 y aseguró que aunque no alcance la participación requerida del 40% para ser vinculante, si la gente dice que no quiere que continúe como presidente, se irá “sin ningún problema”.

Durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador dijo que aunque el bloque opositor ha hecho un llamado a no participar en la consulta para que no se tenga el 40% de participación, si la gente que acuda decide que no continúe como presidente, él lo respetará porque no se puede gobernar un país como México, sin autoridad moral.

“Aunque no se llegue al 40%, que ojalá eso lo cambiemos después para reducir el porcentaje, si participa el 39% ya no tiene carácter vinculatorio. Por eso es que no van a llamar a que la gente participe, no quieren que se tenga el 40%. Pero si se tiene el 30%, y la mayoría, 51%, dice cambio, 49 dice se queda, me voy, porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral”.

López Obrador señaló que “los conservadores” no quieren que la gente participe en la consulta, para evitar que se alcance el porcentaje para que el resultado que se obtenga sea vinculatorio.

(Foto: Coparmex)

“De manera increíble, hasta surrealista, los conservadores no quieren la consulta… venían diciendo que querían que yo me fuera, se acuerdan de un movimiento que se llamaba o se llama FRENAAA, era para que me fuera y decían que iba a participar en la consulta. Luego se agrupan todo los conservadores, los que vimos en la foto (de días pasados) y el plan era vamos a ganar la mayoría en el Congreso y luego le vamos a ganar en la revocación del mandato. El que era de la Coparmex, Gustavo de Hoyos era lo que declaraba”, señaló.

Criticó que diputados federales del PAN, PRI y PRD hayan acudido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Revocación de Mandato. Dijo que todo es una simulación.

“¿Qué es lo que están haciendo? Simulando. Primero, es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa en donde la gente va a tener la oportunidad de manifestarse (…) ¿Qué es lo que hay en el fondo? Politiquería”, aseveró.

Información en desarrollo…