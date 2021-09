“Como la Unión Europea”: Muñoz Ledo felicitó a AMLO por cumbre de la CELAC

Porfirio Muñoz Ledo felicitó a Andrés Manuel López Obrador por la reunión con los jefes de Estado latinoamericanos en la inauguración de la CELAC (FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM)

Porfirio Muñoz Ledo, legislador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), felicitó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por la reunión con los jefes de Estado latinoamericanos en la inauguración de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

A través de su cuenta de Twitter, el legislador comparó a la organización con la Unión Europea (UE), asociación económica y política compuesta por 27 países europeos que promueve el desarrollo económico y social equilibrado y sostenible; además, puntualizó sobre su trabajo imparcial como promotor del desarrollo del país.

“La OEA como la Unión Europea de nuestro continente. Enhorabuena por la reunión del presidente @lopezobrador_ con los jefes de Estado latinoamericanos. Destaco el funcionamiento cabal e imparcial de la OEA como promotor del desarrollo de nuestra nación”, escribió en su red social.

El morenista precisó que la función de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es una organización regional, por lo que “debe integrar media docena de instituciones precedentes”.

López Obrador expresó su intención de abordar el tema de una reforma a la Organización de Estados Americanos, durante la cumbre del CELAC (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

Su comentario se da luego de que el presidente López Obrador expresó su intención de abordar el tema de una reforma a la Organización de Estados Americanos, durante la cumbre del CELAC que se realizó el pasado sábado 18 de septiembre en la Ciudad de México.

Durante la reunión, el mandatario federal alentó a los representantes de los 33 países a construir “algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, nuestra realidad y nuestras identidades”.

Declaró que la sustitución de la OEA sería por “un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracia”.

El mandatario aseguró que “Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo”, y agregó que se “requiere de una nueva visión política y económica” para la integración de América Latina y el Caribe.

El mandatario federal alentó a los representantes de los 33 países a construir “algo semejante a la Unión Europea" (Foto: EFE)

Con su propuesta, AMLO acentuó la confrontación que ha sostenido su gobierno con la Organización de Estados Americanos y su secretario general, Luis Almagro, por las condenas que ha realizado a los gobiernos de Cuba y de Bolivia; así como su posicionamiento frente a los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden.

Varias fueron las reacciones de los presentes ante la propuesta del mandatario mexicano; Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, cuestionó el proyecto de López Obrador y criticó la falta de libertad y democracia en países miembros como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Queremos ser bien claros al respecto. Tanto los gobiernos nacionales como los gobiernos de distintos organismos son esencialmente criticables, y también son materia de cambio. Por eso se puede discrepar con una conducción, pero no se puede desvirtuar un organismo”.

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, cuestionó el proyecto de López Obrador (Mexico Presidency/Handout vía REUTERS)

Y agregó que “participar de este foro no significa ser complaciente. Y con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando se utiliza el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcela opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

Por su parte, el presidente boliviano Luis Arce señaló que es fundamental discutir la “transformación”, de reemplazar a la OEA por un organismo “que no sea lacayo de nadie”, en referencia a su alineamiento con Washington.

