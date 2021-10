“Unos cenan en restaurantes de lujo y otros cenan atole”: Fox estalló por foto de Lozoya

Fotografía de archivo fechada el 22 de septiembre de 2016, del expresidente mexicano Vicente Fox mientras ofrece una rueda de prensa en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Este fin de semana la noticia que se llevó todos los reflectores fue la de Emilio Lozoya captado en un restaurante de lujo de la Ciudad de México.

Y es que la periodista Lourdes Mendoza difundió en Twitter fotografías donde se le observa al exfuncionario de Petróleos Mexicanos (Pemex) con un saco negro y acompañado de tres mujeres y un hombre.

“Con estas imágenes queda en evidencia el pacto de impunidad entre Emilio Lozoya y la FGR. Señala a gente inocente mientras el goza de la gran vida a la que está acostumbrado. El colmo del cinismo. Con fecha y hora para que no quepa duda alguna”, agregó Mendoza en otro tuit.

Ante esta situación, varios políticos mexicanos asumieron una posición y Vicente Fox no fue la excepción, una voz opositora al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Mientras unos cenan en restaurantes de lujo, otros cenan atole”, escribió el expresidente de México en su cuenta oficial de Twitter

Internautas señalan que el tuit de Fox iba también con dedicatoria para Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Pero no todo acabó aquí, el político panista también hizo burla al gobierno de López Obrador al compararlo con las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

De manera irónica, Vicente Fox compartió un meme donde se dice que AMLO no ha logrado capturar a ningún capo, por el contrario, únicamente “detuvo al queso Philadelphia y las sopas instantáneas”.

Emilio Lozoya fue captado al interior de un restaurante de lujo en la Ciudad de México (Foto: Twitter / @lumendoz)

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y aunque algunos internautas secundaron sus comentarios, otros arremetieron en su contra y recordaron que en 2001, año en el que Vicente Fox Quesada fungió como titular del ejecutivo federal, “El Chapo” Guzmán se fugó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, localizada en el estado de Jalisco. Según la versión oficial confirmada por las autoridades, el narcotraficante se habría escondido en un vehículo de lavandería.

Asimismo, recordaron algunas declaraciones realizadas por AMLO durante sus encuentros con la prensa, en las que aseguró que los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón desincorporaron y entregaron las aerolíneas Mexicana de Aviación y Aeroméxico a empresarios que proporcionaron dinero a sus campañas.

LEVY CONFIRMA LAS FOTOS

El empresario Simón Levy declaró en su cuenta de Twitter que las fotos de Emilio Lozoya son reales, pero Lourdes Mendoza no es la autora original.

“Me acaba de escribir quien realmente tomó las fotografías de Emilio Lozoya. 1. Sí son reales. 2. Me confirma que Lourdes Mendoza no tomó las fotografías sino que se las mandaron y eso explica el desfase del tiempo en su carrete. Qué bien se siente al pan, pan y al vino, vino”, escribió Levy y minutos más tarde apuntó que el ex funcionario “estaba acompañado de guardaespaldas armados que estaban cuidándolo”.





El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya. EFE/José Méndez/Archivo

En julio de 2020, a Emilio Lozoya se le dictó una sentencia de libertad condicional, con la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse a firmar en el Reclusorio Norte de la capital dos veces al mes. En este sentido, el ex director de Pemex tiene como protección un brazalete electrónico debido a que se convirtió ene un testigo colaborador con el fin de portar información que lleve a sancionar a altos ex funcionarios relacionados con la entrega de sobornos en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

No obstante, Lozoya Austin en su declaración apuntó que Lourdes Mendoza recibió un bolso de la firma Chanel por parte de Luis Videgaray, quien fungió como canciller durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

