Tundieron a Yeidckol Polevnsky por rememorar muerte del Che Guevara: “Eres ridícula”

Los cibernautas también señalaron las "incongruencias" de la política mexicana por apoyar al socialismo desde un teléfono inteligente (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO)

Este 9 de octubre se cumplieron 54 años del asesinato de Ernesto Rafael Guevara de la Serna, el Che, en Bolivia, cuando fue fusilado con tan solo 39 años de edad. Este personaje, insignia en los levantamientos armados de Latinoamérica a la mitad del siglo XX, representa ideales de Revolución y resistencia para algunas personas.

Su legado traspasó fronteras y se volvió un ente reconocido a nivel mundial por su valor y estrategias con las cuales libró 22 combates con sus 52 hombres divididos en tres pelotones. Por ello, personajes de todo el mundo conmemoraron un aniversario luctuoso más.

México no fue la excepción, y por medio de redes sociales, un grupo de personas se tomó el tiempo de recordar la figura del Che. Entre ellos estuvo Yeidckol Polevnsky, diputada federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Por medio de su cuenta de Twitter, la política compartió un emotivo mensaje en el que destacó algunos atributos del guerrillero argentino, y aseguró que su presencia y legado siempre vivirán con quienes lo recuerdan con cariño.

“A 54 años del infame y cobarde asesinato del Comandante #Che Guevara, lo recordamos con cariño y admiración. Hombre congruente, revolucionario íntegro, ejemplo del hombre nuevo. Guerrillero de todos los tiempos. Sus sueños y anhelos vivirán siempre en nosotros”, escribió la ex presidenta nacional de Morena.

(Foto: Twitter)

Este tuit estuvo acompañado con la mítica fotografía capturada por el fotógrafo cubano Alberto Díaz, mejor conocido como Korda, el 5 de marzo de 1960, durante la Revolución Cubana, misma que se volvió símbolo de rebeliones a lo largo y ancho del mundo.

No obstante, este mensaje no cayó bien entre los cibernautas en contra del gobierno federal y los militantes de la Cuarta Transformación (4T), pues no tardaron mucho en arremeter contra la legisladora por enaltecer la figura de un polémico hombre.

De acuerdo con los internautas, el Che Guevara no merece ser respetado ni recordado por ninguna persona, pues fue una figura que asesinaba sin piedad, odiaba a los homosexuales y abusaba sexualmente de menores de edad.

Por ello, se dedicaron a cuestionar el mensaje de Polevnsky con fotografías del guerrillero a punto de fusilar a dos menores de edad, así como las primeras instantáneas después de su asesinato, donde se le observa ensangrentado, sin playera ni su boina tan recordada.

(Foto: Twitter)

“Para los ideales racistas del Che no debería haber un solo mexicano que sintiera admiración y cariño por él. Además insisten en preferir asesinos, homofóbicos, tiranos y todo el que tenga ese perfil. No eres quien eres gracias a las guerrillas, acuérdate”, escribieron como respuesta a su publicación.

Asimismo, se encargaron de señalar sus “incongruencias” en su forma de pensar, pues mencionaron que no debe apoyar al “socialismo” mientras escribe desde un teléfono inteligente, hacía compras en plazas comerciales o viajaba en avión.

“Por Dios Citlali, ponte a leer y deja de escribir estupideces solo por convivir. Te dejo una de las mejores fotos de tu “hombre congruente”; “Citlali, tenias 9 años cuando asesinaron a este despreciable ser. Hablas de él como si lo hubieras conocido personalmente, eres ridícula cuando alabas a seres despreciable a cómo el Ché Guevara que fue un DESPIADADO ASESINO”, escribieron sus detractores.

La mayoría de ellos se refirieron a ella, de manera despectiva, como Citlali, pues el 3 de marzo de 2005, cuando fue candidata del PRD a la gubernatura del Estado de México, reveló que Yeidckol Polevnsky no era su nombre original. Fue registrada con el nombre de Citlali Ibáñez Camacho, y explicó que el cambio de nombre se debió a que fue objeto de violencia sexual.

SEGUIR LEYENDO