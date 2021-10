Sin negociación con el PRI para aprobar la reforma eléctrica : AMLO

Foto: EFE/José Pazos/ Archivo

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) esté presionando al gobierno para remover a Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para imponer a un priista, a cambio de aprobar la reforma eléctrica que promueve el gobierno federal, como se ha señalado en algunos medios de comunicación.

Al ser cuestionado sobre el tema durante su tradicional conferencia mañanera en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, López Obrador enfatizó que era una “volada”.

“Pues es que vuelan mucho, así se dice en el medio periodístico. Les gusta volar… No tiene que ver con el medio periodístico, es la política. (el próximo lunes) van a estar los integrantes del gabinete de energía y va a estar el secretario de gobernación y la consejera jurídica para exponer sobre la reforma energética. Y no hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio. No lo hemos hecho y no lo haremos. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Los legisladores tienen que representar al pueblo y eso van a contar con toda la información”, aseguró.

El jefe del Ejecutivo federal enfatizó que si hace falta, el gobierno explicará a profundidad en foros, el tema de la reforma eléctrica.

“Ya está la iniciativa, pero si hace falta explicar en foros, polemizar, debatir sobre los temas, los servidores públicos y el gobierno federal van a asistir a las cámaras y a donde se requiera, a la academia, a las cámaras empresariales, con los sindicatos; ,a informar ampliamente y los legisladores van a decidir lo que ellos consideren más conveniente”, insistió.

