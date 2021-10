Ricardo Monreal confía en que no se perseguirán a más investigadores universitarios

Ricardo Monreal salió en defensa de los investigadores universitarios (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, confió en que las investigaciones contra los académicos universitarios por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) se detengan a la brevedad.

Este jueves 7 de octubre, el senador fue cuestionado sobre diversos temas por un grupo de reporteros. Uno de los temas que se tocó fue la investigación que se lleva a cabo contra los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que supuestamente lucraron a partir de sus cargos.

Ante este tópico, Monreal Ávila confió en que la autoridad, dirigida por Alejandro Gertz Manero, cesará con las investigaciones al encontrar que no hay delitos qué perseguir.





“Yo confío en que pronto se de cuenta, por el juez de la causa, en que se aclare que no hay delito qué perseguir. Hay que tener confianza”, dijo ante las cámaras.

Ideológicamente hablando, el doctor en derecho por la UNAM manifestó su confianza en el cuerpo académico de las universidades, asimismo, recordó su procedencia en dicho sector, pues también forma parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la máxima casa de estudios de México.

“Yo creo en los académicos, creo en los universitarios. Soy académico y soy universitario”

Recordó que siempre se ha manifestado de manera solidaria con los miembros de la academia y dijo que espera que pronto se pueda aclarar el caso y que se determine su inocencia.

Armando Guadiana, senador por Coahuila, quiere investigar a académicos universitarios (Foto: Twitter@aguadiana)

Cabe recordar que esta no es la primera vez que manifesta en público su apoyo a la plantilla universitaria. El jueves 23 de septiembre, tras una propuesta de Armando Guadiana, senador de Morena, Ricardo Monreal expresó su confianza en las autoridades y judiciales y en las instituciones educativas superiores.

Y es que Guadiana había propuesto que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Cámara de Diputados; y las Auditorías Superiores de los estados deberían de investigar a los académicos e investigadores de las universidades.

“La Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior de los Estados y la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera investiguen los fondos, tanto federales como de los estados que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluyendo la Máxima Casa de Estudios, la UNAM”, exhortó Guadiana Tijerina.

El legislador remarcó que se trata de una postura a título personal y no forma parte de la agenda partidaria de su bancada. Asimismo, el egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) insistió en que los recursos deben de ser destinados en la educación.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que no investigará a universitarios (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Contrastantemente, Monreal Ávila se opuso al escrutinio del gobierno contra las universidades, “No me sumo”, dijo. E instó, en cambio, al fortalecimiento de las instituciones públicas educativas de nivel superior.

“Me parece, no solo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia en este país […] Como universitario, no puedo negar la cruz de mi parroquia. Soy de la UNAM. Siempre voy a defender a la UNAM. Por qué de ahí surgí y me siento orgulloso, maestro y catedrático de la UNAM”

Al respecto, Santiago Nieto, titular de la UIF, aseguró que la dependencia para la que trabaja no investigará a las universidades ni a los académicos que trabajan en ellas.

“La UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos”, publicó en su cuenta de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: