“Yo ya no me pertenezco”: AMLO reiteró que no protegerá a Pío López Obrador

AMLO reiteró que no protegerá a Pío López Obrador (Foto: Presidencia de México)

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a asegurar que en su gobierno no se protege a nadie y que si su hermano Pío López Obrador resulta culpable del delito del que se le acusa, deberá ser castigado.

“Ha quedado ya muy claro, de manifiesto, que yo no protejo a nadie, yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a defraudar. Si mi hermano es responsable, que sea castigado. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco”, aseveró el mandatario en conferencia de prensa matutina.

Información en desarrollo