Regla 50-30-20: cómo ahorrar dinero fácil y rápido

Ya inició el último cuarto de año y con éste vendrán diversas celebraciones que requieren un gasto mayor al usual. Día de Muertos, las posadas, Navidad, Fin de Año y tal vez algún cumpleaños serán las fechas donde más dinero se invierta.

Puede parecer que ya no estás a tiempo para ahorrar antes de que termine el 2021, pero no es así, todavía existen diversas maneras de poder juntar un poco más de dinero con los ingresos que percibes periódicamente para que no te veas obligado a solicitar un crédito impagable o pedir prestado.

Entre todas las estrategias que puedan existir, hay una con la que podrás ahorrar de manera sencilla, rápida y sin tantas exigencias, pues tiene como base tus ingresos y tiene la misión de dividirlos de una manera equitativa para no alterar los gastos planeados durante ese periodo.

Se trata de la regla 50-30-20, popularizada por la senadora estadounidense Elizabeth Warren en su libro All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan. La estrategia es dividir tus ingresos, ya sean semanales, quincenales o mensuales, en estos porcentajes: necesidades básicas, 50%, “caprichos” y tiempo de ocio, 30%, y finalmente el 20% en ahorro o inversión.

No se deberá romper el equilibrio de la regla para priorizar alguno de los porcentajes (Foto: Pixabay)

La mayoría del dinero se irá a aquellos gastos que, sí o sí, se tienen que hacer, como la renta, los servicios, la comida y el transporte. Que se trate del porcentaje más grande no es gratuito, pues es sabido que estos montos se llevan gran parte de los ingresos.

En caso de que sobre algo de dinero, lo correcto será no gastarlo y mejor sumarlo al siguiente porcentaje, con el cual se realizarán diferentes actividades, que van desde comprar ropa, ir al cine, salir a un restaurante o realizar alguna actividad de ocio para romper la rutina.

Seguramente este aspecto será el mejor cuidado cada vez que realices este método, ya que se trata de los momentos de relajación. No obstante, también es el más peligroso, pues siempre existirá esa tentación de aumentar la cantidad asignada o romper el equilibrio de la regla para cumplirlo y hasta mejorarlo. Calma, hay que controlar esos impulsos para lograr el objetivo final: ahorrar.

Finalmente se encuentra el porcentaje del ahorro, tal vez el más importante y por el cual iniciaste esta estrategia. Con esta parte podrás obtener una mayor cantidad al finalizar el periodo que te pusiste como meta. Con ello lograrás comprar los regalos, la cena o lo que haga falta para las fiestas durante estos tres meses restantes del año.

Al principio podría costar trabajo por los "sacrificios" que se harán (Foto: Pixabay)

Esta regla cada vez es más aceptada y realizada por la gente, pues implica un control de las finanzas personales que no exige demasiado a quien la realiza, ya que se basa en los ingresos y capacidad de ahorro de cada quien y no en un endeudamiento extremo

Sin embargo, también implica algo de disciplina debido a que deberás llevar un registro de los gastos para no sobrepasar el porcentaje. También se tendrán que priorizar y diferencias algunos aspectos que antes no se tenían en cuenta, como los deseos de las necesidades. Con el paso del tiempo se conseguirá.

Probablemente en un primer momento sea pesado cumplir con estos “sacrificios”, pero sólo debes tener en cuenta que a la larga se obtendrán mayores beneficios que podrían sacarte de un apuro cuando más lo necesites.

