“La razón es su cobardía”: Víctor Trujillo se burló de AMLO por no ir al Senado para evitar confrontación

Víctor Trujillo se burló del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de anunciar que no asistirá al Senado de la República (Fotos: Cuartoscuro // Facebook/El Radiador)

El comunicador Víctor Trujillo se burló del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de anunciar que no asistirá al Senado de la República a entregar la medalla Belisario Domínguez, pues aseguró, fue notificado de la planeación de un complot en su contra encabezado por la oposición.

A través de su cuenta de Twitter, el productor compartió un video donde la entonces senadora Layda Sansores se oponía a la militarización del país y reclamaba al ex mandatario Enrique Peña Nieto durante la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez.

En el evento realizado en 2016, Sansores enfrentó a Peña Nieto en la Cámara baja para exigir justicia por los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, indicando que el entonces mandatario debía actuar desde su puesto de presidente para cerrar la “herida”.

“Creo que no es el momento (...) detenga esa ley, explique a la sociedad civil por qué usted quiere militarizar al país, (...) el pretexto que usted dice es combatir el narco, la razón es su cobardía y se refugia en el ejército. Por eso le pedimos que detenga esa ley, ya es hora de que nos diga dónde están los 43, le cuesta trabajo escuchar”, le reclamó Layda Sansores.

Trujillo comparó la decisión de López Obrador de no asistir a la Cámara de Senadores por las “provocaciones” que realizará el bloque opositor (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@V_TrujilloM)

Con el video, Trujillo comparó la decisión de López Obrador de no asistir a la Cámara de Senadores por las “provocaciones” que realizará el bloque opositor.

“‘La razón es su cobardía y se refugia en el ejército’¿Ya ves Andrés? ¿Cómo la ves?”

Ante su publicación, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar; un seguidor señaló que espera que Sansores se mantenga congruente, “como buen miembro de la 4T”, y reclame a AMLO por la militarización del país, “a menos que sea pura conveniencia política”, agregó.

“Todo lo que hicieron de oposición, hoy no lo aguantan como gobierno. Los de la 4T le puede dar las vueltas que quiera, pero el narcisismo y ego de AMLO no tolera estar en escenarios no controlados. Si le da miedo una senadora, vemos porque el narco, la CNTE y Bartlett lo tienen controlado”, comentó otra.

Un seguidor señaló que espera que Sansores se mantenga congruente, “como buen miembro de la 4T”, y reclame a AMLO (FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM)

“@EPN aguantó vara y lo único que ha demostrado @lopezobrador_ que es un cobarde escudándose en la famosa “investidura presidencial”, para eso nos gustabas COBARDE”, estalló otra internauta.

AMLO no va al Senado

El pasado 4 de octubre el mandatario federal precisó que no acudirá al Senado de la República a entregar la Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez, economista y diplomática mexicana, porque Lilly Téllez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), convocó a que lo agredieran.

El presidente aclaró que no asistirá a la ceremonia porque “una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político, ni a sus empleados y voceros”; por lo que en su representación acudirá el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

AMLO precisó que no acudirá al Senado porque Lilly Téllez convocó a que lo agredieran (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

Durante su conferencia de prensa matutina en Veracruz, López Obrador sostuvo que su decisión está sostenida en la defensa de la investidura presidencial y que no se le falte al respeto.

“Que aclaro, tiene todo su derecho a manifestarse y a expresarse, pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte al respeto y se haga un escándalo, imagínense. Pero qué necesidad”, declaró.

