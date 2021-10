“El tuyo es otro nivel”: Vicente Fox respaldó a Lilly Téllez tras negativa de AMLO para visitar el Senado

Vicente Fox es una de las figuras políticas que más ha criticado a la administración obradorista (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Este martes 5 de octubre, el ex presidente Vicente Fox Quesada manifestó su apoyo y respaldó a la senadora panista Lilly Téllez, quien en varias ocasiones ha sido objeto de polémicas tras sus declaraciones en contra del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y de su movimiento político denominado como la “Cuarta Transformación”.

Durante su conferencia matutina del pasado 4 de octubre el tabasqueño precisó que no acudirá al Senado de la República a entregar la Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez, economista y diplomática mexicana que fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) junto a los políticos Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

La determinación del presidente estuvo relacionada con las fuertes críticas que ha realizado la militante del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez. Durante su encuentro con la prensa, AMLO expresó lo siguiente: “Tengo el deber de informarles que no estaré en la ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto, y considero que no debemos de caer en ninguna provocación”.

El ex presidente mexicano se solidarizó con la senadora Lilly Téllez (Foto: Twitter/ @VicenteFoxQue)

Telléz, quien expresó a través de su cuenta oficial de Twitter que “es preciso hacerle frente al presidente”, destacó, en entrevista con Radio Fórmula, que hubo mal interpretaciones sobre sus comentarios, ya que ella se refería a que había que aprovechar la oportunidad de que (AMLO) estaría en el Senado para explicarle que viola la Constitución (...) Y vamos a hablar con respeto. Ni que fuera yo Layda Sansores o Noroña. No somos iguales, no había ninguna intención de faltarle al respeto a la investidura presidencial”.

Tras estas declaraciones, el blanquiazul Vicente Fox Quesada apuntó lo siguiente: “¡Bien Lilly, el tuyo es otro nivel!”. Además, felicitó a la senadora por descubrir el “talón de Aquiles” del presidente. “¡Lilly le diste un gran calambre! Bravo, demostraste que le tiene pánico al Senado, a la Cámara, al extranjero y a las mujeres (...) Vamos mujeres, resistir para recuperar nuestro país”, fue el mensaje del ex mandatario.

Las reacciones al comentario del político de 79 años no se hicieron esperar y algunos internautas se solidarizaron con Téllez y arremetieron en contra de López Obrador. “Le estás poniendo una ching* al presidente, que de verdad todos mis respetos, admiración y apoyo”, “Quiere desviar la atención de las cosas serias e importantes, reforma energética, militarización del país, baja de reserva, etc. ¡Abramos los ojos!” y “Totalmente de acuerdo, presidente. A la senadora Lilly Téllez no le llegan ni a los talones en todos los rubros”, fueron algunos comentarios que recibió la publicación de Fox.

Lilly Téllez apuntó que “es preciso hacerle frente al presidente” (Foto: Cuartoscuro)

La bancada panista del Senado Mexicano promovió el uso del hashtag #NoLeSaque luego de que AMLO anunciara que no visitaría el recinto y una de las figuras políticas que lo usaron fue la política Xóchitl Gálvez, a quien Vicente Fox respondió con un tuit. “Oblíguenlo a asistir o mándenle citarorio con pena de cárcel preventiva si no asiste. Que vaya la FGR por él”, escribió.

Recientemente, Vicente Fox expresó su apoyo y se solidarizó con Ricardo Anaya a través de su cuenta oficial de Twitter, medio por el cual se ha expresado a favor del excandidato presidencial y condenó la reapertura de la investigación en su contra que data de 2018 y de la cual ya había sido exonerado por su presunta participación en el delito de lavado de dinero por las operaciones inmobiliarias que se le imputaron en el año mencionado previamente.

