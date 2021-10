Javier Lozano increpó a Olga Sánchez Cordero por defender a AMLO: “Por ahora, mi repudio”

Javier Lozano se sumó a las críticas contra AMLO por rechazar invitación al Senado (FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO)

Andrés Manuel López Obrador confirmó durante su conferencia de prensa matutina del pasado lunes que no asistirá a la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez en el Senado de la República.

Según sus declaraciones, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Lilly Téllez “convocó a que me falten al respeto, ahí en el Senado, entonces, quiero aprovechar para hacerle un homenaje a la maestra Ifigenia”.

Dicho boicot entra en el marco legal, por lo que no ahondó más en el tema, sólo finalizó diciendo que la en la oposición “están muy enojados porque se está cumpliendo la apotegma juarista, de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible, le mando un abrazo, soy el Andrés Manuel de siempre que le quiere mucho”.

Quien salió en defensa del mandatario fue la ex secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero. En un video publicado en su cuenta de Twitter, señaló que es tradición extender una invitación a los titulares de los tres poderes de la federación, Ejecutivo, Legislativo (presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados) y judicial (presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).

No obstante, dijo, cada representante cuenta con el derecho de aceptarla o rechazarla, por lo que no había motivos para criticar la decisión de AMLO sobre no asistir al Senado de la República.

Ante estos dichos, el abogado con pasado panista, Javier Lozano, increpó a la hoy senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por respaldar al presidente de la República en lugar de hacerle frente.

Desde su cuenta de Twitter, el ex secretario del trabajo durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) mencionó que Sánchez Cordero está perdiendo su prestigio cada vez más, y hasta e ganó su repudio.

“Esta mujer va destruyendo lo poco que le quedaba de prestigio a pasos agigantados. Por lo pronto, mi repudio @M_OlgaSCordero”, escribió desde su cuenta de Twitter.

Entre las respuestas a su mensaje, estuvieron aquellas que cuestionaron las relaciones dentro del círculo cercano del presidente, pues, mencionaron, lo siguen sin cuestionarlo aunque sus declaraciones y decisiones no sean las mejores para el país.

Otro sector de las redes sociales pidieron la destitución de Sánchez Cordero antes de que pierda su “dignidad” como servidora pública y de “pisotear” la investidura presidencial peor que la propia oposición.

AMLO pidió disculpas por su ausencia y confirmó que en su lugar irá Adán Augusto López (Foto: REUTERS)

“Mejor le hubiera válido quedarse como ministra en retiro, era un poco más digno que los desfiguros que ha hecho. Desde la ley Bonilla, o cuando no la pelaban en las reuniones de seguridad y su salida de la Segob. Pero está 4t todo lo destruye, a propios y extraños”, se lee entre los tuits de respuesta.

Toda la polémica alrededor de la ceremonia surgió cuando Lilly Téllez, desde su cuenta de Twitter, declaró que “es preciso hacerle frente” al mandatario en su visita al Senado: “El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente”.

Sin llamarla por su nombre, el mandatario dejó en claro que la razón de su falta fueron las publicaciones que había hecho Téllez, y hasta surgió el rumor de un boicot orquestado desde su curul, el cual fue desmentido posteriormente.

Debido a su inasistencia, AMLO le envió una carta de disculpa a Ifigenia Martínez, una reconocida economista, catedrática y política mexicana. Aunado a esto, el mandatario refirió que en su representación acudirá el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

