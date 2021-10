“Es un mandilón”: Vicente Fox arremetió en contra de AMLO

El ex presidente llamó mandilón a AMLO debido a que no asisitrá a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez. (Fotos: Cuartoscuro // Presidencia de México)

El ex presidente Vicente Fox Quesada criticó al actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de haber mencionado que no asistirá al Senado de la República para la entrega de la Medalla Belisario Domínguez.

Fox mencionó que López Obrador le “tiene miedo a todas las mujeres”, por lo cual lo catalogó como un “mandilón”.

“Sí que tiene miedo a todas las mujeres, incluida la propia. Es un ‘mandilón’”, señaló el también empresario a través de su cuenta personal de Twitter.

Posteriormente, en otra publicación el ex presidente hizo un llamado a que mujeres mexicanas “le echen montón” al Jefe del Ejecutivo.

En un siguiente post, Fox hizo un llamado a todas la mujeres para echarle montón al presidente. (Foto: Captura de pantalla de Twitter)

“Ahí esta otra vez el revanchista y peleonero de callejón. Abusivo con las mujeres. ¡Mujeres de México hay que echarle montón al abusivo!”, escribió.

El Jefe del Ejecutivo señaló que tomó la decisión de no asistir a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez debido a que la senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, hizo un llamado a insultarlo.

“Ahora una legisladora dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto”, comentó López Obrador en la conferencia matutina del lunes 4 de octubre.

López Obrador señaló que no asistirá a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez. (Foto: Presidencia de México)

Ante ello, Téllez publicó un tweet en donde acusó al mandatario de usar a las fuerzas armadas y al estado a su favor.

“Usted Señor Presidente @lopezobrador_ tiene la fuerza del estado para calumniar y la fuerza militar para intimidar. Yo, en cambio, tengo la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra para señalar sus constantes violaciones al mandato constitucional. Respete su investidura”, comentó la senadora del PAN.

En días pasados la senadora panista expuso una serie de amenazas que recibió luego de las declaraciones del mandatario. Ante las agresiones en su contra la Téllez pidió ayuda a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Policía Cibernética.

La decisión de AMLO se dio debido a que, según el mandatario, la senadora Téllez orquestó un ataque de insultos en su contra. (Foto: Facebook/@lillytellezg)

Aunque la presencia del presidente en la ceremonia de entrega de la medalla no es obligatoria, sería una ausencia sin precedente en la historia reciente pues el Jefe del Ejecutivo es quien realiza la entrega de la presea.

La ceremonia está programada para llevarse a cabo el próximo 7 de octubre en la sede del Senado de la República en donde se entregará la medalla a Ifigenia Martínez y el reconocimiento post mortem a los familiares del neurólogo Manuel Velasco-Suárez.

La entrega de dicha presea se verificó en 1954 y en ese entonces, no era un evento que contara con la presencia del presidente de la República, sin embargo, fue hasta 1971 que el presidente Luis Echeverría envió a su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia quien asistió hasta 1974 y los dos años posteriores, Echeverría se presentó a la ceremonia.

La Medalla Belisario Domínguez es una distinción que entrega el el Senado de la República a personas que se ditinguen por su ciencia o virtudes para la patria o humanidad. (Foto: Senado de la República)

Desde entonces y hasta 2019, sólo han habido dos ocasiones en que el presidente no asistió, por decisión propia o porque no se realizó la ceremonia.

Vicente Fox no acudió en 2006. La versión que dio el entonces vocero presidencial, Rubén Aguilar, fue que ese día el ex mandatario tenía un viaje a Guatemala. Sin embargo, la ausencia se dio en el contexto de que días antes, el entonces senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Monreal, advirtió al mandatario no asistir para evitar un mal momento.

En 2020 no se llevó a cabo la ceremonia debido a la pandemia por COVID-19, sin embargo, se anunció que ésta sería para el personal médico de México en su destacada labor durante la emergencia sanitaria.

