De periodista a senadora: así ha sido la polémica vida de Lilly Téllez

Una de las personas del medio político mas polémicas del país, es sin duda, la senadora perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez. La mujer de 54 años de edad, ha estado envuelta en la polémica desde su ingreso al mundo de la política, en agosto de 2018. El más reciente de los escándalos políticos en los que estuvo involucrado, fue el del pasado primero de octubre, cuando en su cuenta de Twitter dijo que le haría frente al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando se presentara a entregar la medalla Belisario Domínguez este jueves.

“El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador… vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente”, señaló la panista en su cuenta de Twitter.

Tras el mensaje de Téllez, el presidente López Obrador dijo el lunes, en su conferencia de prensa mañanera, que no asistiría a la entrega de la medalla, la cual será entregada a la senadora morenista Ifigenia Martínez. AMLO justificó su decisión diciendo que una senadora había llamado a agredirlo. “Tengo el deber de informarle que no estaré en la ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto, y considero que no debemos de caer en ninguna provocación”, dijo el mandatario.

Luego de darse a conocer el mensaje de Téllez, la senadora recibió insultos en su red social, en donde incluso la amenazaban de muerte a ella y a su hijo, por lo que pidió ayuda a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Este miércoles, el presidente López Obrador se pronunció en contra de las agresiones y amenazas a la senadora panista. “Cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta mas la palabra respeto. Esto también lo digo porque la senadora Lilly Téllez se queja de que está siendo acosada, pues está mal que se haga eso, somos libres, cada quien puede expresarse, manifestarse, y podemos tener diferencias pero, sin agresiones”, dijo AMLO en su conferencia de prensa mañanera.

Lilly Téllez agradeció, por medio de Twitter, las palabras del mandatario, y dijo que nunca hubo intención de faltar al respeto a su investidura ni a su persona.

María Lilly del Carmen Téllez García, mejor conocida como Lilly Téllez, antes de llegar a la política, se dedicó por un largo tiempo al periodismo. La senadora llegó al mundo de la política en 2018, con el partido fundado por el presidente López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sin embargo, luego se cambió a las filas del PAN.

Téllez estuvo en el mundo periodístico por 36 años, y a pesar de ser nueva en la política, dijo que le emocionaba el hecho de poner toda su experiencia al al servicio de Sonora, su estado natal. Fue el 14 de abril de 2020 cuando Téllez anunció su salida de Morena por diferencia de criterios, y un mes después, se unió a las filas del PAN en el Senado para continuar con sus labores legislativas.

López Obrador dijo estar en desacuerdo con las amenazas que recibió Téllez. (Foto: Presidencia de México)

“Dejo la bancada de Morena por diferencias de criterio. Agradezco a Alfonso Durazo, a Ricardo Monreal y en especial al Presidente de la República por el respeto que han tenido hacia mi persona. Me quedo como senadora sin partido, comprometida a seguir hablando con la verdad”, escribió en su cuenta de Twitter en aquella ocasión.

En junio del 2020 dijo que al sumarse al PAN, seguiría trabajando contra la corrupción, la injusticia y la desigualdad.

Téllez nació el 14 de noviembre de 1967, en Hermosillo, Sonora, y creció en Ensenada, Baja California. Está casada con Jesús Tueme, y tiene un hijo: Leonardo Julián.

Comenzó con su carrera periodística a los 17 años, en canal 6 de Hermosillo, en donde se desarrolló como reportera y conductora de noticieros. Ganó el Premio Estatal de Periodismo por su primer documental, en el que hablaba sobre el uso de pesticidas y plaguicidas en el sur del Estado de Sonora.

Lilly Téllez ingresó al PAN en 2020. (Foto: Twitter / @LillyTellez)

En 1994 ingresó a TV Azteca y fue la primer mujer titular de un noticiero, con tan solo 26 años.

El 22 de julio del año 2000 fue víctima de un atentado, luego de publicar dos documentales en los que denunció corrupción por Samuel del Villar, ex procurador de la Ciudad de México. Ese mismo año fue invitada al Salón Mundial de la Cancillería Alemana, a dar una conferencia sobre los riesgos de ejercer el periodismo. Esa ocasión, fue la única mujer reportera americana entre 45 corresponsales de guerra de todo el mundo.

También fue candidata a ganar el Premio Mundial de Periodismo de la Unesco, en el 2000, y en 2007 fue ganadora del Premio Antena, que otorga la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. En 2015 incursionó en los medios digitales con videocolumnas.

Como senadora del PAN, tiene un sueldo mensual bruto de 151,380.93 pesos, lo que se convierte en 105,625.15 pesos netos, luego del cálculo de impuestos y otras deducciones.

