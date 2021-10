De Margarita Zavala a Víctor Trujillo: los personajes que se solidarizaron con Lilly Téllez

Distintos personajes de la esfera pública manifestaron su solidaridad hacia Lilly Téllez (Fotos: Cuartoscuro)

Luego de que Lilly Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), llamara a conformar un frente de resistencia ante la posible visita de Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República, ha denunciado diversas amenazas en su contra y de su hijo menor. Esto ha despertado una ola de mensajes solidarios por su segudidad, entre los que destacan personajes como Margarita Zavala, Mónica Garza, Santiago Creel y, recientemente, el presidente de la república.

Una de las primeras en pronunciarse fue Margarita Zavala, ex candidata independiente a la presidencia en 2018 y actual diputada federal por la alcaldía Miguel Hidalgo, quien escribió “Mi solidaridad con @LillyTellez con gratitud por tu valentía”.

Margarita Zavala se solidarizó con Lilly Téllez (Foto: Twitter@LillyTellez)

Otra de las figuras que apoyó a la senadora es Santiago Creel, uno de los miembros más importantes del PAN durante la primera década del sigo XXI y finales de los noventas, quien ahora funge como diputado plurinominal. Este, a través de redes sociales comentó: “Mi solidaridad con la Senadora de la República @LillyTellez por las cobardes amenazas de las que está siendo víctima. Le pido a las autoridades competentes, atiendan estas provocaciones y garanticen el cumplimiento de la ley como corresponda”.

También se incluye dentro de estas manifestaciones de afecto a importantes figuras de los medios de comunicación, tal es el caso de Mónica Garza, reconocida conductora de noticias a nivel nacional que utilizó sus redes sociales para apoyar a la senadora: “Hoy mi primer tweet será para expresar mi solidaridad y cariño para @LillyTellez, y no como senadora, sino como mi compañera de trabajo por años, amiga solidaria y entrañable, cuya gran valentía queda expuesta una vez más. No se deben tolerar las amenazas de ningún tipo, jamás”, expresó.

Santiago Creel pidió a las autoridades actuar al respecto (Foto: Twitter@SantiagoCreeelM)

Así pues, el periodista y conductor Víctor Trujillo, mejor conocido por su personaje “Brozo”, también se pronunció en apoyo a la causa, además de compartir un cartón en el que hace referencia a la negativa del encargado del Ejecutivo de asistir al Senado debido a los comentarios de la senadora panista del pasado viernes, en los que hacía referencia a hacer un complot ante la posible visita del mandatario a dicho recinto.

Por su parte, Damián Zepeda, también senador por el PAN, dedicó un fuerte mensaje de apoyo ante las amenazas a su compañera: “¡Qué lejos estamos del México al que aspiramos! @lopezobrador_ debe estar constantemente en el @senadomexicano para rendir cuentas como muchos países desarrollados y respetar a quien piensa distinto. Basta de odio, busquemos consensos. Solidaridad @LillyTellez #ConLosNiñosNo”.

Víctor Trujillo utilizó un cartón para solidarizarse con Lilly Téllez (Foto: Twitterbrozoxmiswebs)

Así mismo, esta mañana, el presidente se pronunció en su conferencia sobre las amenazas, dejando claro que no tolerará, ni apoyará, ninguna acto de violencia en contra de la senadora: “Aquí aprovecho para decirle a todos los que simpatizan con nosotros de que cuidadito con hacer daño a otra persona por pensar distinto, hay que respetar, no me gusta la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, esto también lo digo porque la senadora Lilly Téllez se queja de que está siendo acosada, pues está mal que se haga eso, somos libres, cada quien puede expresarse, manifestarse y podemos tener diferencias pero sin agresiones”, advirtió López Obrador.

Ante los mensajes de apoyo, la senadora Téllez se ha mostrado profundamente agradecida, también, dedicó un mensaje a López Obrador, en el que también dejó claro que su intención nunca fue faltarle el respeto: “Agradezco este mensaje del Señor Presidente @lopezobrador_ y reitero que nunca hubo intención de faltar al respeto a su investidura, ni a su persona.”

