“Vamos por las dos vidas”: el pronunciamiento de Julen Rementería sobre la marcha contra el aborto

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de México se ha autodenominado como "provida" (Foto: Twitter @Politica_Puebla)

Durante la tarde de este domingo 03 de octubre, se realizó la Marcha Nacional A Favor de la Mujer y de la Vida en más de 70 ciudades del territorio nacional, siendo la Ciudad de México (CDMX) la entidad federativa en la que se reunieron más personas para protestar contra la interrupción del embarazo contra las interpretaciones constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la persecución de las mujeres que abortan.

Ante esto, Julen Rementería del Puerto se pronunció al respecto y, a través del hashtag #MeLateElCorazón compartió un video de la manifestación en la capital mexicana, el cual estuvo acompañado del siguiente mensaje: “No hay personas más vulnerables que una mujer embrazada y un ser humano en el vientre materno. La vida es el derecho más importante de todos. Es por eso que defenderlo y protegerlo es la responsabilidad más grande de todas. Vamos por las dos vidas”.

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de México se ha autodenominado como “provida” de forma pública y el pasado 29 de junio, tras el rechazo de un dictamen para despenalizar el aborto en Baja California Sur, el panista aplaudió la decisión del Congreso local y contundentemente apuntó que la fecha mencionada anteriormente fue un “gran día” debido a que “ganó la vida”.

El senador panista habló sobre la marcha en contra del aborto (Foto: Twitter/ @julenrementeria)

Las reacciones al comentario del senador veracruzano no se hicieron esperar y los internautas rápidamente arremetieron en su contra por su postura con respecto al aborto. ”Estamos en el siglo XXI, dejar de mam*r. La única que puede decidir sobre su cuerpo es la mujer. Si está bien o mal o si es ‘pecado’ ya es asunto de ella”, “Dejen de ser tan de derecha y enfóquense en ver las cosas que realmente importan en México” y “el derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo está por encima del derecho a decidir sobre ella”, fueron algunos de los mensajes que recibió Rementería, quien ha generado polémica en más de una ocasión.

Otro miembro del PAN que se ha pronunciado en contra de la interrupción del embarazo es la ex primera dama de México, Margarita Zavala Gómez del Campo, quien recientemente criticó la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional la penalización del aborto en México y acusó de “mutilar” a las entidades federativas su facultad de “proteger la libertad del ser humano” desde la concepción.

“La SCJN mutiló a los estados facultades constitucionales soberanas: entre otras, la de proteger la dignidad del ser humano en cualquier condición y momento”, escribió la esposa de Felipe Calderón Hinojosa y aseguró que no pidió que las mujeres sean encarceladas, sino que se permita a los estados “proteger la vida”.

Margarita Zavala fue una de las figuras públicas que manifestó su desacuerdo sobre la decisión de la SCJN de declarar inconstitucional la penalización del aborto en México (Foto: Cuartoscuro)

Julen Rementería y el “Cubagate”

Recientemente, el panista anunció que la investigación que realizó y a la cual tituló como “Cubagate” no ha quedado en el olvido y que se le dará seguimiento al caso para que no quede “solo en los medios”.

De acuerdo con el coordinador de la bancada de la bancada panista en el Senado, le tomó seis meses realizar la pesquisa que reveló los supuestos nexos, por fraude, entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su homólogo en Cuba, Miguel Díaz-Canel, con Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la CDMX.

En este contexto, Rementería señaló lo siguiente mediante su cuenta oficial de Twitter: “Muchos de ustedes me han preguntado qué más vamos a hacer con el fraude de los falsos médicos cubanos. Estamos armando el siguiente paso y esto no se va a quedar solo en medios. Pagarán ante la ley, eso que no les quede duda, esto camina lento pero seguro”.

SEGUIR LEYENDO: