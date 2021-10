Fox acusó a AMLO de proyectar una imagen “tercermundista” de México al extranjero (Fotos: Cuartoscuro // Presidencia de México)

El expresidente Vicente Fox criticó a Andrés Manuel López Obrador por proyectar al extranjero una imagen del “México tercermundista”. A través de su cuenta de Twitter, el ex mandatario se refirió a las acusaciones en contra de 31 científicos y ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quienes fueron denunciados por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

“A ver si dejan de meter la pata tan seguido. Imaginen ustedes como queda la imagen del México tercermundista que nos deja AMLO”, escribió.

Y es que, ante el escándalo que representaron estos hechos, algunos organismos de todo el mundo se posicionaron a favor de los investigadores destacando sus logros en el campo de la ciencia. Tal fue el caso de la International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRN), fundada por los científicos ganadores del Nobel Francois Jacob, Max Perutz y Torsten Wiesel.

Captura de pantalla de un tuit del expresidente Vicente Fox (Foto: Twitter@VicenteFoxQue)

A través de un comunicado, la organización manifestó su preocupación por “la situación de 31 científicos y administradores científicos mexicanos que enfrentan acusaciones de delitos económicos graves”. No obstante, pese a que se advierte que no se han encontrado indicios que comprueben su participación en el “crimen organizado” y lavado de dinero, señala que “el fiscal general sigue buscando su detención”, señaló.

“Compartimos la preocupación expresada por muchas otras organizaciones científicas de que nuestros colegas están siendo objeto de hostigamiento gubernamental”, finalizó la organización.

Para calmar la polémica, el vocero de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, aclaró que las acciones que emprenda la FGR no es responsabilidad de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla. El funcionario destacó que el Gobierno de México no se dedica a perseguir a científicos, sin embargo señaló que no será complice de toda aquella persona que trate de afectar el patrimonio de la sociedad mexicana.

“Las acciones que emprenda la @FGRMexico no son responsabilidad ni atribución de @Conacyt_MX; su directora @ElenaBuylla no tiene causa legal en contra. El @GobiernoMX no persigue a científicos ni a nadie pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano”, escribió Cuevas a través de su cuenta oficial de Twitter.

Ante el escándalo que representaron estos hechos, algunos organismos de todo el mundo se posicionaron a favor de los investigadores destacando sus logros en el campo de la ciencia (Foto: Steve Allen)

Asimismo detalló que en 2018, ante la llegada de la Cuarta Transformación (4T), se cambiaron las reglas para el financiamento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), ante ello, según informó el funcionario, este presionó al Conacyt para recibir 33 millones de pesos, lo que desencadenaría una mesa de dialogo con el Consejo.

De acuerdo con Ramírez Cuevas, el Foro se negó al dialogo con el Conacyt por lo que comenzó una estrategia política.

“Ahí comenzó el conflicto. El @Conacyt_MX inició mesas de diálogo con el Foro Consultivo y lo invitó a participar en las convocatorias y en los proyectos de investigación para apoyar su trabajo; el Foro se negó y comenzó una estrategia política y jurídica y se amparó ante un juez”, sentenció Ramírez Cuevas.

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte reveló que el Foro gastó 471 millones de pesos en tintorería, comidas, viajes y salarios.

Las declaraciones de Ramírez Cuevas surgieron luego de que Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, determinara que los 31 académicos, científicos y ex servidores públicos del Conacyt operaron bajo las reglas previstas por la ley.

El juez señaló que el FCCyT ha operado bajo las reglas previstas por la ley, y según su resolución, misma que surgió de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como de los numerales 22 y 24 del Estatuto Orgánico del Conacyt, no hay motivo para llevar a cabo dichas órdenes de aprehensión en contra de los académicos.

