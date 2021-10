Incendio del Baby’O fue un hecho aislado: alcaldesa de Acapulco

La alcaldesa Abelina López Rodríguez aseguró que el incidente fue un hecho aislado y no un tema de la delincuencia organizada (Fotos: Twitter @hbdaoficial y @impactomich)

Luego de que el pasado miércoles 29 de septiembre se registrará un fuerte incendio en la discoteca Baby’O ubicada en la zona costera de Acapulco, Guerrero, la alcaldesa Abelina López Rodríguez aseguró que el incidente fue un hecho aislado y no un tema de la delincuencia organizada.

Durante conferencia de prensa en la Sala de Cabildo “Juan R. Escudero”, la alcaldesa entrante expresó que el incendio de la discoteca no es un tema de terrorismo ni de grupos criminales “porque no hay extorsión”, por lo que pidió a las autoridades seguir investigando.

“El tema de Baby’O yo lo siento como un hecho aislado, como mencionan, no se ve como un tema de delincuencia, no hay extorsión”

Y agregó: “Se ha dicho que el ataque era un mensaje hacia administración entrante, yo no lo veo así, el 29 de septiembre a las 8 de la noche yo no era gobierno, yo no estaba en funciones”.

Acompañada del titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Ángel Octavio Cisneros, el secretario de Turismo, David Abarca y el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Maximiliano Serrano, la presidenta municipal expresó que su administración estará al pendiente del proceso de investigación que se realice en torno a Baby’O.

La alcaldesa entrante expresó que el incendio de la discoteca no es un tema de terrorismo ni de grupos criminales (Foto: Abelina López)

Además, dio instrucciones a Maximiliano Serrano para reforzar la seguridad en la zona costera de Acapulco, sin embargo, subrayó que se debe mantener un mensaje positivo de la región al turismo, manteniendo una imagen turística adecuada.

“El mensaje es decir aquí estamos, vamos para adelante y viene noviembre, diciembre, que son las mejores épocas para Acapulco, hay que continuar sin que se deje de lado la parte de investigación, de alguna manera mandar un mensaje positivo porque nosotros vivimos del turismo”, dijo.

Finalmente, López Rodríguez reiteró que durante su gobierno se buscará regresar la confianza a los empresarios y a los ciudadanos, ya que su gobierno no será un obstáculo para el crecimiento y la generación de empleos.

Por su parte, Rafael Villafañe, uno de los propietarios de la discoteca Baby’O, comentó que las afectaciones fueron considerables, por lo que no tienen previsto cuándo volverá a funcionar el lugar.

Rafael Villafañe comentó que las afectaciones fueron considerables (Foto: Twitter @seunonoticias)

“La discoteca ha estado cerrada más de un año y medio por la pandemia, y tampoco hemos sido objetos de extorsiones por lo que se descarta que el incendio fuera provocado por el tema de una extorsión (...) para reabrir la discoteca se necesita mucho tiempo, todo se está investigando, haremos todo lo posible para estar listos en la temporada de fin de año”, expresó Villafañe.

El empresario, quien se reunió horas antes de la conferencia con la alcaldesa, recordó que la discoteca ha estado abierta desde hace 44 años, por lo que su intención “no es cerrar, haremos todo lo posible para poder estar listos para la temporada, pero a ciencia cierta no podemos ni entrar ahora, es muy difícil proyectar qué va a pasar”.

Incendio en Baby’O fue provocado: Fiscalía

Este sábado la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el incendio en las instalaciones de la discoteca Baby’O fue provocado; esto, luego de que se difundiera el video de unas personas rociando combustible en el lugar.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el incendio en las instalaciones de la discoteca Baby’O fue provocado (Foto:Archivo)

A través de un comunicado, la FGE señaló que “de acuerdo a los peritajes, se establece que dicho incendio fue provocado con combustible vertido al interior del inmueble”.

La dependencia declaró que la información contenida en el Sistema de Videograbación (DVR), con daños físicos irreversibles, fue entregada por la empresa al Ministerio Público este viernes primero de octubre junto a unos fragmentos de videos de origen y temporalidad desconocida dentro de una USB, los cuales serán analizados por la Dirección General de Servicios Periciales.

Asimismo, para resolver el caso, informó que están realizando diversas entrevistas a testigos que pudieran aportar elementos importantes sobre los hechos ocurridos la noche del 29 de septiembre.

