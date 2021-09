“Gobierno de México no persigue científicos”: vocero de Presidencia habló del caso Conacyt

Ramírez Cuevas deslindo de toda responsabilidad a María Elena Álvarez-Buylla(Foto: Cuartoscuro)

El vocero de la Presidencia de la República Jesús Ramírez Cuevas comentó que las acciones que emprenda la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los 31 investigadores y científicos denunciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no es responsabilidad de su directora, María Elena Álvarez-Buylla.

El funcionario destacó que el Gobierno de México no se dedica a perseguir a científicos, sin embargo señaló que no será complice de toda aquella persona que trate de afectar el patrimonio de la sociedad mexicana.

“Las acciones que emprenda la @FGRMexico no son responsabilidad ni atribución de @Conacyt_MX; su directora @ElenaBuylla no tiene causa legal en contra. El @GobiernoMX no persigue a científicos ni a nadie pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano”, escribió Cuevas a través de su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo detalló que en 2018, ante la llegada de la Cuarta Transformación (4T), se cambiaron las reglas para el financiamento del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), ante ello, según informó el funcionario, este presionó al Conacyt para recibir 33 millones de pesos.

