Pese a la violencia en Guerrero, López Obrador aseguró que la entidad avanza en pacificación

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/ Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que pese a los últimos hechos violentos ocurridos en Guerrero, como el incendio en la emblemática discoteca Baby’ O y la ejecución de al menos 20 hombres, presuntos integrantes del crimen organizado; aquella entidad ha avanzado en el tema de la seguridad y la pacificación.

Al ser cuestionado de manera directa sobre lo ocurrido con la icónica discoteca, el mandatario federal pidió esperar al resultado de las investigaciones.

“Se analizó la situación en Guerrero (en la reunión matutina de seguridad), pero hace falta más investigación porque todavía no está claro lo que sucedió, hay eso sí, un gran despliegue publicitario sobre el caso porque resulta de que se trata de una discoteque famosa, a la que han asistido personalidades del mundo artístico, por eso pues generado muchas atenciones, tiene muchas expectativas… Entonces es un incendio, no se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas porque incluso, el dueño habló que nunca lo extorsionaron, sin embargo, eso es lo que quiere utilizarse en medios como que es un asunto de inseguridad y de no pago de piso como coloquialmente se le lama a la extorsión y hay que esperar”, enfatizó.

(Fotos: Twitter @hbdaoficial y @impactomich)

“Se está pidiendo a los dueños que entreguen información y han demorado... En fin, no hay todavía nada claro, no se puede decir cual es el móvil o qué fue lo que sucedió; hay que esperarnos y es muy probable que se tenga información. Estamos en comunicación con el gobierno del estado, ellos están haciendo su trabajo de investigación y una vez que se tenga, se dará a conocer”, dijo.

Información en desarrollo…