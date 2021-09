“La diferencia entre un humanista y un racista”: Sheinbaum comparó a Aznar y AMLO

Sheinbaum compartió las disculpas que AMLO ofreció al pueblo Yaqui (Fotos: Cuartoscuro // María José López/Europa Press)

La controversia alrededor de las disculpas que emitió el Papa Francisco a México por los hechos que realizó la Iglesia Católica durante el periodo de la conquista parecen no tener fin. Ahora fue la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien se lanzó contra el ex presidente español, José María Aznar.

Por medio de su cuenta de Twitter, Sheinbaum Pardo señaló que existe una gran diferencia entre el ex mandatario ibérico y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que calificó al primero como “racista”, mientras que al segundo como un “humanista”.

Asimismo, explicó que quién más sale perdiendo en toda la situación es el Estado Español, ya están dejando ir una “oportunidad histórica” al no reconocer las “atrocidades” cometidas en contra de los pueblos indígenas. Así que instó a reflexionar sobre el tema y avanzar hacia sociedades sin discriminación.

“Aquí está Sr. Aznar la diferencia entre un gobernante humanista con visión y un racista. Es el Estado Español quien pierde una oportunidad histórica al no reconocer las atrocidades cometidas contra los pueblos indígenas. De hacerlo, avanzarían hacia un mundo sin discriminación”, redactó la mandataria la tarde de este jueves 30 de septiembre.

La mandataria capitalina señaló a Aznar como un racista (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Además, la gobernante capitalina compartió que el jefe del Ejecutivo mexicano pidió disculpas al pueblo Yaqui por la marginación que enfrentó desde la Colonia, el Porfiriato y los sexenios posteriores a la Revolución Mexicana, así como la devolución de 2,943 hectáreas a título comunal y la firma del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui.

“El Estado mexicano no debe permitir nunca más la marginación, el abuso y las injusticias en contra de los yaquis y de ningún otro grupo étnico o cultural de nuestro país”, expresó el presidente López Obrador el pasado 28 de septiembre.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido el pasado martes perdón a los pueblos indígenas de la etnia yaqui por "los crímenes del estado cometidos contra sus antepasados", sobre todo durante la dictadura de Porfirio Díaz (1884-1911) (Foto: TWITTER/@GOBIERNOMX)

No obstante, la comparación con el ex jefe del gobierno ibérico se debió a que en el transcurso de la mañana trascendió, a través de medios de comunicación españoles, que José María Aznar salió en defensa de “la importancia histórica de la nación española”. Afirmó que él no se va a engrosar en las filas de los que piden perdón por la conquista de América.

“No lo voy a hacer”

Y es que durante su intervención en la tercera jornada de la Convención Nacional del PP, celebrada en Sevilla, el político criticó el gesto del Papa.

“Por defender la nación española y la importancia histórica de la nación española, las creencias históricas de la nación española, con sus claros y sus oscuros, con sus aciertos y sus errores, estoy dispuesto a sentirme orgulloso, pero no voy a pedir perdón”, fueron las palabras con las que se desvió del tema de Cataluña, que era el foco central de su discurso.

El ex presidente del Gobierno José María Aznar, durante su intervención en la convención sobre 'La fortaleza de las instituciones' en el marco de la Convención Nacional del PP. A 30 de septiembre de 2021, en Sevilla (Foto: María José López - Europa Press)

Además, afirmó que en México se encuentra un “nuevo comunismo” que “se llama indigenismo”, el cual supone “volver a las sociedades precolombinas”. A su entender, el “indigenismo solo puede ir contra España, no contra los Estados Unidos” y eso “lo tienen que saber muy bien los españoles”.

Durante el tiempo restante en su disertación, también se lanzó contra el presidente mexico e ironizó sobre el origen de sus apellidos: “Ahora dice usted que España tiene que pedir perdón. Y ¿usted cómo se llama? Dígame cómo se llama. Me llamo Andrés Manuel López Obrador”.

Recalcó a López Obrador que “si no hubiesen pasado algunas cosas”, él “no estaría ahí” ni podría llamarse como se llama ni “podría haber sido bautizado” ni se hubiera producido “la evangelización de México”.

José María Aznar, expresidente del Gobierno español, y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (Fotos: Europa Press/Cuartoscuro)

El Vaticano respondió a España

Luego de que el pasado lunes el Papa Francisco pidiera perdón a México por los “pecados” de la Iglesia Católica en el territorio, a propósito de los 200 años de la consumación de la independencia, enseguida varios actores políticos españoles se pronunciaron al respecto, defendiendo la intervención de España en la cultura mexicana.

Situación que provocó que El Vaticano aclarara que el documento que se envió al gobierno mexicano señala los sucesos cometidos hace 200 años, no a la conquista de América. Exhortándolos (indirectamente) a leer bien la carta antes de emitir alguna declaración.

“Hemos asistido a los comentarios de estos días y pensamos que se han hecho desde un titular elaborado sin la lectura del documento,<b> </b>quiero animar a que lean el documento que va dirigido a México porque celebra los 200 años de su independencia y fuera de ese contexto el documento no se entiende, se refiere a los 200 años de la independencia”

