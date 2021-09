Los mejores memes del Pico de Orizaba en Puebla

(Foto: Twitter)

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aseveró que el Pico de Orizaba, el volcán más grande de México no pertenece al estado de Veracruz, sino a Puebla, los memes inundaron las redes sociales.

Y es que México se caracteriza por tener un gran sentido del humor sin importar que la situación sea grave. De ahí que este cambio fuera aprovechado por los internautas para pasar un buen momento a costa de la tragedia de Veracruz.

Ahora el monte de 5 mil 747 metros de altura, el tercero más grande de Norteamérica, es poblano debido a que, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), abarca más demarcaciones de Puebla (Tlachichuca, Atzitzintla y Chalchicomula de Sesma) que de su vecino, Veracruz (Calcahualco y La Perla).

Por esa razón, la base de datos del “Registro de Nombres Geográficos Continentales, Insulares y de las Formas del Relieve Submarino con Fines Estadísticos y Geográficos” del Instituto arroja que, en términos territoriales, el atractivo pertenece a Puebla.

A pesar de ello, Igor Roji López, alcalde de Orizaba, aseguró para Xeu Noticias que este decreto no afectará al turismo pues, comentó, una gran parte de éste asciende y desciende del Parque Nacional por el lado jarocho.

“El Pico de Orizaba se seguirá llamando Pico de Orizaba (...) No pasa nada con el hecho de que hoy, como Pueblo Mágico, tenemos muchos atractivos, entre ellos, el Pico de Orizaba (...) Que hoy estén determinando que queda todo del lado de Puebla, pues sigue llamándose igual. No le van a decir Pico de Puebla. No creo que afecte mucho”.

Cabe recordar que debido a su gran tamaño, los aztecas lo bautizaran como Citlaltépetl o “Cerro Estrella” debido a que, durante la penumbra de las noches, la cima reflejaba la luz de la luna creando así la impresión de ser una estrella.

Entre las principales actividades de este atractivo turístico está el alpinismo, senderismo de media montaña, caminata, safari fotográfico, ciclismo de montaña, observación de flora y de fauna y campismo.

En el caso de alpinismo, el volcán inactivo que forma parte de los sistemas montañosos de la Sierra Madre Oriental y la Cordillera Volcánica, cuenta con dos rutas principales para ascender, una en la cara norte y otra e la sur. Los deportistas tardan entre dos y tres días para subir.

Las “nevadas” son parte de los fenómenos naturales que más turistas atraen a la zona, por lo que las autoridades recomiendan informarse adecuadamente de que días son propicios para visitar ya que la capacidad del sitio es limitada.

Cómo llegar: Se puede llegar a su albergue alpino cara norte desde Coscomatepec, en Veracruz, siguinedo las rutas Teteltzingo-Cuiyachapa-Potrero Nuevo o bien Calcahualco-Excola-El Jacal.Desde Puebla, el ascenso al Citlaltepetl se realiza desde el lado de Ciudad Serdán, dirigiéndose a San Nicolás Tlalchichuca (17km).

Desde allí empieza un camino hasta Villa Hidalgo y a partir de este punto el camino se continúa a pie. El ascenso al Alitzin se inicia desde Atzinzintla, llegando hasta la población de Texmalaquilla. El ingreso al Área Natural Protegida (ANP) se debe realizar en auto de doble tracción por camino de terracería.

Las localidades más cercanas al Pico de Orizaba son Tlachichuca y Chalchicomula de Sesma Puebla, Coscomatepec y Orizaba Veracruz. Todas ellas e encuentran a más de 2 horas de distancia, según la Conanp.

