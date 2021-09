Las inesperadas confesiones que Andrea Legarreta hizo sobre su sexualidad

Legarreta reveló algunos detalles de su vida privada (Foto: Instagram/@andrealegarreta)

Andrea Legarreta y Erik Rubín llevan muchos años de casados y además ya han formado una familia, sin embargo, se han visto envueltos entre los rumores alrededor de su relación que los ha perseguido por mucho tiempo, en esta ocasión, la conductora reveló algunos aspectos de su vida íntima.

Fue en el programa Hoy, donde los presentadores comenzaron a hablar sobre Juan Soler, quién recientemente decidió retomar una relación romántica con su primera novia. Ante esto, Juan José Origel no pudo esperar más, por lo que le preguntó a Legarreta y a Galilea Montijo si alguna de ellas regresaría con una ex pareja.

“No”, contestó tajante Andrea Legarreta y continuó: “lo bueno es que Erik fue mi único novio y el primero en mi vida, me casé virgen”, remarcó.

Ante esta declaración, Galilea Montijo estalló en risas pues no le creyó a su amiga lo que acababa de decir y añadió: “Todavía cree en los Santos Reyes la Legarreta”.

Galilea Montijo y Andrea Legarreta son amigas íntimas (Foto: @galileamontijo/ Instagram)

No obstante, Pepillo defendió a Andrea y ahondó en que él sí le creía a lo que había confesado. A lo que Legarreta sentenció con una sonrisa en el rostro: “Sí es cierto”.

Después de este momento Galilea y Arath de la Torre decidieron levantarse de la mesa en donde estaban comentando la nota y el programa continuó con normalidad.

Aunque Erik y Legarreta llevan 21 años de matrimonio y son considerados como una de las parejas más estables en el medio de la farándula, la conductora de Hoy ha llegado a mencionar varias veces que no todo ha sido miel sobre hojuelas.

Apenas en mayo de 2021, los esposos acudieron al programa de Montse & Joe y confesaron que durante los años que han estado juntos han tenido épocas altas, pero también muy bajas.

“No nos odiamos como tal, simplemente hay etapas en donde no lo soportas igual o hace cosas, luego ya respira y “no me gustó como respiró”, hay etapas... 21 años de vida juntos”, dijo Legarreta para el programa transmitido por Univision.

Por su parte, Erik Rubín dijo que “el amor va evolucionando” y en este sentido, la conductora matutina externó que en ocasiones se llega a un límite, sin importar el tipo de relación del que se hable, y generalmente se explota.

Legarreta lleva mas de 20 años casada con Erik Rubín (Foto: Andrea Legarreta / Instagram)

“Hemos llegado a ese límite de “¿qué onda, ya mejor hasta aquí o qué?”, pero siempre terminamos dándonos cuenta de que nos amamos y entonces como que no veo mi vida después de él. Incluso yo le digo, si nos separamos de verdad te juro que no voy a tener un novio, porque pobrecito”, exclamó, Andrea.

La pareja concordó en que el tener una relación frente a la exposición constante de las cámaras es algo complicado, pero que ellos están acostumbrando y se dan libertad mutuamente porque conocen como funciona el medio.

“Él y yo tenemos mucha libertad también, nos dejamos ser [...] nosotros no somos así, nos dejamos ser. Entonces si yo estuviera con alguien que de alguna manera no puedo ser yo, preferiría estar sola”, sentenció Legarreta.

Tiempo después de esa entrevista, el ex cantante de Timbiriche se vio involucrado en un fuerte escándalo tras ser captado en un festejo al lado de una joven identificada como influencer; sin embargo, llamó la atención la gran ausencia de la conductora Andrea Legarreta.

La publicación desató entre los usuarios de la red reacciones polarizadas: “Va a decir Andrea ‘Estaba grabando un video, no sean mal pensados’”, “Andrea le ha pasado varios escándalos de cuernos a este y creo que es por el miedo a que le digan que fracasó”, fueron algunos de los comentarios.

SEGUIR LEYENDO