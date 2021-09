Calderón ‘se colgó' de ofensas contra Gutiérrez Müller para repudiar los ataques a Margarita Zavala

Foto: Cuartoscuro

A raíz de los insultos en contra la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, también esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, varios políticos, entre ellos el ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa se unieron para repudiar la agresión, sin embargo, este último hizo un llamado a rechazar ofensas contra otras mujeres, como su esposa Margarita Zavala.

Desde su cuenta de Twitter el ex mantario mexicano señaló que son repudiables las ofensas que se realizaron contra la catedrática y que no son menos importantes los que han sufrido otras féminas.

“Es repudiable las ofensas proferidas contra la señora @BeatrizGMuller. No comparto la idea de su propagación, pero me sumo al rechazo. Ahora toca repudiar también las ofensas que se han proferido contra otras mujeres, como @Mzavalagc, y que han sido alimentadas desde el poder”, dijo.

Asimismo, dijo que el ambiente de polarización instigado desde el poder puede ocasionar varias consecuencias y rechazó que se estigmaticen, ofendan e incluso pongan apodos a los ciudadanos.

“El ambiente de polarización y de odio que se instiga desde el poder trae como consecuencia violencia verbal y puede conllevar física, de no detenerse esta tonta estrategia suicida de dividir a los mexicanos. Desde el poder se estigma y ofende, incluso con apodos, a los ciudadanos”, finalizó.

Todo ello surgió durante la conferencia matutina que el Presidente dio este 24 de septiembre en donde a un presunto investigador que rechazó indagatorias de la Fiscalía General de la República, que persigue a un grupo de 31 científicos por delitos patrimoniales en contra del erario público.

El mandatario mostró el tuit del insulto realizado por un personaje identificado como Aldo Alderete, quien presume de ser: “científico, irreverente, transgresor, Experto en Seguridad, Bioterrorismo, Miembro del Comité Científico de la ONU”. Además, agrega que su ubicación está en Washington D. C., y la mayoría de sus publicaciones son contra el gobierno de López Obrador.

“Comiencen con la p*t* pseudoescritora, pseudoinvestigadora. ¿No saben quién es? La zopilota, esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía. Ella no tiene ningún fuero y gracias al pendejo loco, imbécil ese al que hoy limpian los zapatos ustedes y Gertz”, comentó el supuesto científico.

Lo anterior fue en respuesta al comunicado de la FGR donde la dependencia informó que irá por una tercera orden de arresto en el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Aunque López Obrador no estaba seguro de la identidad de Alderete, sugirió que se trataba de uno de los perseguidos. Sin embargo, en la lista difundida por diversos medios, ese nombre y apellido no aparecen. No obstante, su respuesta deja ver el rechazo a la demanda de la FGR y su consecuente apoyo al grupo de investigadores.

“Es de uno de estos señores, que ofende a Beatriz y me ofende a mí, pero de manera vulgar, o sea, ¿qué tenemos que ver nosotros?, pero es producto de todo un proceso de deformaciones que se fueron creando durante el periodo neoliberal”, aseguró el presidente.

Tras ello, surgieron opiniones de todo tipo, pero la mayoría fue en apoyo a la escritora, por lo que incluso se creó el hashtag #BeatrizNoEstaSola, en el que desde ciudadanos hasta políticos salieron a su defensa, denostando la manera en que fue llamada.

De ahí que hasta este 25 de septiembre el ex presidente Calderón Hinojosa mostrara su apoyo y aprovechara para también repudiar otras agresiones contra mujeres como las han sido hacia Margarita Zavala.

