Quién es el supuesto investigador de Conacyt al que AMLO señaló por insultar a su esposa Beatriz

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó, por segunda ocasión, la aprehensión de 31 científicos e investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un mensaje publicado en redes sociales de un supuesto investigador del instituto.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes 24 de septiembre, el mandatario federal acusó a un usuario de Twitter de insultar a él y a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller; el internauta fue identificado como Aldo Aldrete, y quien presuntamente es uno de los investigadores de la asociación civil denominada Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT A.C) perseguida por la FGR,.

“No sé si sea cierto, pero uno de los investigadores, supuestamente perseguido, se aventó un tuit ayer, ojalá y lo consigamos, para que vean el nivel de moral, porque siempre he dicho que una cosa es la educación y otra cosa es la cultura, y los grados académicos no son sinónimo de cultura”, comentó López Obrador.

En el mensaje expuesto desde Palacio Nacional, el usuario Aldo Aldrete se refirió a Gutiérrez Müller como una “pseudoescritora” y “pseudoinvestigadora”, esto como respuesta a un tuit donde la FGR fijó su posicionamiento sobre la negativa de un Juez de Distrito del Estado de México a emitir las órdenes de aprehensión en contra de los científicos.

“Se llama el señor, si es real, Aldo Aldrete. ‘Comiencen con la put* pseudoescritora, pseudoinvestigadora, ¿no saben quién es? La zopilota, esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía, ella no tiene ningún fuero y gracias al pend*jo, loco, imbécil, ese al que hoy limpian los zapatos ustedes y Gertz’”, refirió el mandatario.

Al mostrar el tuit en pantalla, el jefe del Ejecutivo comentó que siempre han salido ilesos de la calumnia y tiene tranquila su conciencia, sin embargó, la publicación “ofende a Beatriz y me ofende a mí, ¿qué tenemos que ver nosotros? Es producto de todo un proceso de deformaciones que se fueron creando durante el periodo neoliberal, cuando hablo de que fue peor esto que el porfiriato, puedo probarlo”.

El perfil de Twitter que compartió el presidente menciona que Aldo Aldrete es un “científico, experto en seguridad, bioterrorismo y miembro del Comité Científico de las Naciones Unidas” en Washington D.C., y se unió a la red social en noviembre de 2014.

Sin embargo, no hay más elementos para corroborar que el perfil que mostró el mandatario federal, con el usuario de @AldoAldrete, en verdad corresponde a un científico mexicano, ya que Animal Político consultó a Naciones Unidas para saber si tenían datos de una persona con ese nombre en un “comité científico”, pero no obtuvo respuesta; además, el medio aseguró que el nombre de Aldo Aldrete no aparece en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en el registro de 2007 a 2020.

Además, en Google se encuentra un perfil de Facebook que coincide con el nombre y la foto de la cuenta de Twitter, con las categorías “Científico, Internista (medicina interna) y Servicio público y gubernamental”.

Otro perfil que coincide con el nombre se encuentra en la plataforma de LinkedIn, en el que se describe como “Desarrollador de proyectos e investigaciones en salud humana, medicina genómica” y director del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT, de enero de 2013 a la fecha.

