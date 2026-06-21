México suma 48 nuevas rutas aéreas en junio: los destinos que buscan atraer más turistas en 2026

Al cierre de junio de 2026, México acumula 102 anuncios de nuevas rutas aéreas, según Turismo. REUTERS/Jorge Dueñas

La Secretaría de Turismo informó que en junio iniciaron operaciones 48 nuevas rutas aéreas en México, con 29 trayectos nacionales y 19 internacionales, de acuerdo con la titular Josefina Rodríguez Zamora en un comunicado fechado este 21 de junio.

Al cierre de junio de 2026, México suma un acumulado de 102 anuncios de nuevas rutas aéreas, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno de México, aerolíneas y gobiernos estatales.

PUBLICIDAD

Entre las conexiones nacionales mencionadas por la secretaría están Acapulco-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Acapulco-Querétaro, Puebla-Los Cabos, Puebla-Huatulco, Puerto Escondido-Tijuana, Querétaro-Oaxaca y Monterrey-San Luis Potosí.

Entre las nuevas rutas nacionales destacan Acapulco-AIFA, Acapulco-Querétaro, Puebla-Los Cabos, Puebla-Huatulco y Puerto Escondido-Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En rutas internacionales, la dependencia destaca AIFA-Cartagena y AIFA-Medellín, en Colombia; Monterrey-Madrid, en España; Cancún-Brasilia, en Brasil; y Guadalajara-Detroit, Los Cabos-Las Vegas, Monterrey-Nueva York y Puebla-Los Ángeles, en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Rodríguez Zamora afirmó que la apertura de rutas fortalece la conectividad aérea y señaló: “La apertura de 48 nuevas rutas en un solo mes refleja la confianza de las aerolíneas en el potencial turístico y económico de México”.

La Secretaría de Turismo detalló que las nuevas rutas son operadas por Aeroméxico, Gol, Iberia, Mexicana de Aviación, Southwest, Viva Aerobus y Volaris.

PUBLICIDAD

Gobierno de México lanza La Gran Escapada con descuentos del 18 al 21 de junio

La segunda edición de La Gran Escapada reúne 114 mil experiencias con cupones de descuento y 6,577 establecimientos registrados en los 32 estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de México lanzó La Gran Escapada del 18 al 21 de junio con descuentos en servicios turísticos y un sorteo por el Día del Padre que entregará a seis ganadores un viaje para dos personas, en una campaña que también busca elevar el turismo interno y la derrama en los estados.

En esta segunda edición participan 114 mil experiencias con cupones de descuento, cifra 5% mayor a la de 2025, y 6 mil 577 establecimientos registrados, un alza de 11%. El programa involucra a los 32 estados del país y, por primera vez, también abre la oferta a turistas internacionales.

PUBLICIDAD

Durante la conferencia matutina del pasado 19 de junio, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que el premio especial por el Día del Padre será para los primeros seis papás que se registren el domingo 21 de junio a las 14:00 horas en la cuenta de Instagram de la dependencia, siempre que cumplan años ese mismo día.

“Papás, el domingo 21 de junio, Día del Padre, quienes cumplan años, podrán registrarse a las 14:00 horas en la página de Instagram de Sectur y los primeros 6 tendrán un viaje redondo para dos personas, volando por Mexicana, hospedaje en hoteles del grupo Mundo Maya y recorrido en el Tren Maya”, anunció la funcionaria.

PUBLICIDAD

Para participar, la condición es que el cumpleaños del interesado sea el domingo 21 de junio, fecha en que se celebra el Día del Padre. A la hora indicada deberá entrar a la cuenta de Instagram de la Secretaría de Turismo y seguir las instrucciones que se publiquen en ese momento.

La iniciativa fue presentada como una estrategia para ofrecer descuentos y facilidades en vuelos, reservaciones, paquetes y experiencias turísticas. También contempla promociones en aerolíneas, hospedaje, restaurantes, transporte terrestre, centros de convenciones, balnearios y actividades comunitarias.

PUBLICIDAD

Esta campaña también busca aumentar reservas y compras anticipadas

Claudia Sheinbaum impulsó La Gran Escapada con Profeco y CONCANACO para aumentar reservas anticipadas, reducir la estacionalidad y elevar la derrama económica local. REUTERS/Henry Romero

La Gran Escapada es una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum en colaboración con la Procuraduría Federal del Consumidor y la CONCANACO. El programa plantea fomentar el turismo interno y fortalecer la economía local, con énfasis en los negocios familiares.

Octavio de la Torre, titular de CONCANACO, afirmó que “democratizar el turismo significa que más familias puedan viajar, que más personas conozcan nuestro país, que más municipios reciban visitantes y que más comunidades participen de la derrama económica”.

PUBLICIDAD

La campaña permite hacer compras y reservas anticipadas hasta el 21 de junio para viajar después. En esta edición, la oferta también podrá ser aprovechada por visitantes de otros países que quieran reservar y regresar a México con descuentos especiales. Rodríguez Zamora señaló que “estamos viviendo este gran momento mundialista, así que cualquier visitante puede acceder a los beneficios de La Gran Escapada”.