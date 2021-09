“No tiene límites”: Gabriel Quadri arremetió contra el gobierno de AMLO por desabasto de medicamentos

Gabriel Quadri de la Torre ha desatado varias polémicas tras su aparición en la sección "Quién es quién en las mentiras" (Fotos: Cuartoscuro)

El panista Gabriel Quadri de la Torre, nuevamente arremetió en contra del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de sus redes sociales. Esta vez, su pronunciamiento estuvo relacionado con la escasez de medicamentos que se ha registrado en el país desde hace varios meses, sobre todo en lo referente al suministro de fármacos para niñas y niños que padecen cáncer.

Ante esto, el ex candidato a la presidencia de México apuntó lo siguiente a través de su cuenta oficial de Twitter: “Escasez de medicamentos también en hospitales privados. El frenesí destructivo de López no tiene límites”. Sus comentarios surgieron tras la reciente actualización del titular de la Secretaría de Salud (SSa), Jorge Alcocer Varela, sobre la adquisición de medicamentos para el sector y destacó que el Gobierno de México ha recibido más de 100 millones de medicinas gracias a la compra de fármacos en el extranjero.

Estas declaraciones fueron dadas a conocer por Alcocer luego de que el mandatario mexicano acusara a las farmacéuticas de orquestar una campaña en contra de su gobierno tras las movilizaciones de niños y padres de familia por el desabasto de medicamentos en el país.

El panista criticó el desabasto de medicamentos (Foto: Twitter/ @g_quadri)

La publicación de Quadri de la Torre provocó que varios usuarios de Twitter secundaran sus comentarios y extendieran sus críticas hacia la administración del tabasqueño. Sin embargo, también hubo internautas que arremetieron en contra del político de 67 años y lo cuestionaron sobre su profesión como académico en la Universidad Iberoamericana. Asimismo, apuntaron que la pandemia por COVID-19 alentó la producción mundial de fármacos.

“¿Qué tiene que ver el Estado en los negocios entre hospitales privados y farmacéuticas privadas, reaccionario obtuso?”, “Creo que no tienes noción de qué significa “privado” y “público” ¿Y así eras maestro de la Ibero? ¿Qué enseñanzas aparte del acoso sexual impartías?”, “Órale, lo que no tiene límites es tu incapacidad de razonar, Quadri” y “Ya no te juntes con Fox” fueron algunos comentarios que recibió el blanquiazul.

Además de las polémicas de las que ha sido objeto en las últimas semanas tras su aparición en la sección Quién es quién en las mentiras de esta semana, espacio de la conferencia mañanera en la que Elizabeth García Vilchis lo calificó como “racista, el ex integrante del partido Nueva Alianza condenó la solicitud de aprehensión de 31 científicos, investigadores y personal administrativo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la cual fue levantada por la Fiscalía General de la República (FGR) y por Alejandro Gertz Manero.

El panista se manifestó sobre la solicitud de aprehensión de la FGR a 31 integrantes del Conacyt (Foto: Twitter/ @g_quadri)

En este sentido, Quadri de la Torre expresó lo siguiente en redes sociales: “La persecución de científicos por parte del gobierno debe hacer sonar todas las alarmas. Las inclinaciones represivas y totalitarias del régimen ya son innegables”.

Según el fiscal general, los integrantes del Conacyt están acusados por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, situación que los haría ingresar al penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Ante esto, AMLO confirmó, durante su conferencia matutina de este miércoles 22 de septiembre, que existe una investigación de la FGR en contra de la comunidad científica por corrupción. “Tengo entendido que sí porque se presume que hubieron malos manejos de recursos en el Conacyt, sin embargo, esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”, afirmó en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

