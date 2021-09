“No nos debemos alejar”: Ricardo Monreal pide no generar desencuentros con EEUU

Monreal Ávila dijo que México está encabezando un gran esfuerzo Latinoamérica y el Caribe. (Foto: Cuartoscuro)

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, declaró que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no debe generar condiciones de desencuentro con los Estados Unidos, y menos alejarse del país vecino en estos momentos en los que se viven dificultades económicas y en medio de la emergencia sanitaria que se vive provocada por la pandemia por COVID-19.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), entrevistado en la Cámara Alta se refirió a las recientes visitas a México de los mandatarios de Cuba y Venezuela, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, respectivamente.

Monreal Ávila dijo que el gobierno de México hizo lo correcto con la gran convocatoria de países de América Latina, en el marco de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), pues, dijo, “México está encabezando un gran esfuerzo en esta parte del continente”.

Mencionó que, sin embargo, no hay que pelear con nadie y mucho menos distanciarse de los Estados Unidos. “Nosotros creemos que no nos debemos de alejar de Estados Unidos y menos en estos momentos de dificultad económica y de la presencia de una emergencia sanitaria inédita. Creo que la buena vecindad se debe de mantener y los principios de la política exterior se deben de mantener”, dijo Monreal.

También sostuvo que a nadie debe extrañar la postura de defensa de Cuba que asumió el presidente López Obrador, pues es la misma que ha sostenido desde hace años, cuando era dirigente político, precandidato y candidato a la Presidencia de la República, ya que él siempre ha generado un pensamiento de vida democrática y de libertad en la autodeterminación de los pueblos. El senador morenista insistió en que no se deben generar desencuentros con Estados Unidos.

Monreal dijo que no es momento de alejarse de EEUU, y menos ahora que hay crisis económica y de salud. (Foto: Cuartoscuro)

“Estoy de acuerdo en que no debemos de generar condiciones de encuentro o desencuentro con Estados Unidos, creo que nuestra relación principal por nuestra sociedad comercial, por los millones de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, por la historia, debemos de mantener una relación armoniosa con Estados Unidos, no de subordinación, pero sí de un equilibrio institucional y de una armonía política que no altere nuestra relación”.

Monreal Ávila recalcó que las visitas de los presidentes de Cuba y Venezuela a México serán analizadas con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, cuando comparezca la próxima semana ante el Pleno del Senado de la República.

Y es que el sábado pasado se llevó a cabo la cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la residencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Palacio Nacional. La Celac es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política, y su membresía incluye a los 33 países que conforman América Latina y el Caribe.

Uno de los invitados a la Celac más polémicos, fue el dictador de Venezuela Nicolás Maduro, quien llegó el viernes por la noche a la Ciudad de México. En la Celac, hubo algunos desencuentros entre Maduro y el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez, quien dijo que su presencia en la Celac no representaba el reconocimiento del gobierno del dictador venezolano.

El sábado se llevo a cabo la Celac en Palacio Nacional. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

“Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. No hay ningún cambio de mi gobierno y creo es de caballeros decirlo de frente”, sostuvo en su intervención Benítez.

Por su parte, Luis Lacalle, presidente de Uruguay, dijo que participar en la cumbre no significaba se complaciente con países en los que no había una democracia plena. “Se utiliza el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcelan opositores”, dijo.

SEGUIR LEYENDO: