Sismo de 4.3 sorprendió a habitantes de la Paz, BCS

La mañana de este jueves un sismo de magnitud 4.3 sorprendió a habitantes de La Paz, Baja California Sur, ocurrió a las 7:03 con latitud 24.27 y longitud 109.26, con una profundidad de 17 km.

Protección Civil del estatal y nacional no emitieron aviso alguno de que se hayan registrado siniestros o heridos hasta el momento.

Hasta las 20:00 horas del 15 de septiembre de 2021 se han registrado 932 réplicas del sismo de magnitud 7.1 ocurrido en Guerrero el 7 septiembre 2021, la más grande de magnitud 5.2.

Segundo Simulacro Nacional

Recuerda que el domingo 19 de septiembre a las 11:30 horas se realizará el 2° Simulacro Nacional 2021, por ser domingo se estima que la mayoría de la población se encontrará en casa con la familia. Esto nos lleva a reflexionar acerca de las medidas preventivas que debemos implementar con los integrantes de la familia para preservar nuestro patrimonio y cuidar nuestra integridad.

El ejercicio de simulacro contempla la hipotética ocurrencia de un sismo con magnitud 7.2 con origen en el estado de Puebla, este será el marco para activar las acciones previstas en el Plan Familiar de Protección Civil, pero recuerda que puedes elegir otro escenario en caso de que en tu localidad se presenten con más frecuencia otros fenómenos perturbadores.

¿Qué medidas tomar antes de un sismo?

Mantén tus dispositivos electrónicos con batería y de ser necesario lleva contigo una carga adicional

Determina con tus familiares y amistades las zonas de menor riesgo y puntos de reunión de tu casa o área de trabajo

Especifica con tu familia un lugar de la ciudad como punto de encuentro

Diseña y utiliza una pulsera o collar de identificación con teléfono de emergencia y tipo de sangre

Participa responsablemente y con seriedad en los simulacros que se programen en tu localidad o centro de trabajo

No corras, muchos accidentes ocurren durante una evacuación desordenada

No grites, contagias a otras personas y eso puede generar pánico y caos durante la evacuación

Al sonar la alerta sísmica, mantén la calma y si te encuentras en pisos bajos y te es posible, evacúa el inmueble y sigue las rutas de evacuación previamente establecidas

En caso de encontrarte en un piso alto y no tienes tiempo de salir, colócate en la zona de menor riesgo previamente establecida

Implementa tu Plan Familiar o sigue los protocolos de tu Programa

Interno de Protección Civil y acata las indicaciones de los brigadistas

Si puedes, apaga interruptores de luz, cierra llaves de paso, de agua y gas

¿Qué hacer durante el alertamiento sísmico?

No empujes, puedes lesionar o lastimar a las personas que van evacuando, dales tiempo de salir

Si no evacuaste a tiempo, repliégate a la zona de menor riesgo más cercana

Aléjate de ventanas, muebles, espejos, plantas u otros objetos pesados que puedan caer

Evacúa el inmueble hasta que el movimiento telúrico haya concluido, si la ruta de evacuación lo posibilita

¿Qué hacer durante el movimiento sísmico?

Si hay infantes, personas de la tercera edad o personas con discapacidad, ayúdales a replegarse o a mantenerse de pie en la zona de menor riesgo

¿Qué hacer después del movimiento sísmico?

Mantén la calma y atiende las indicaciones de brigadistas, cuerpos de rescate y autoridades de gestión integral de riesgos y protección civil

En caso de haber replegado a zonas de menor riesgo durante el sismo, evacúa el inmueble hacia un punto de reunión

Utiliza redes sociales para avisar que estás bien

Fotografía de archivo de una mujer que muestra los daños al interior de su vivienda luego del sismo de 7.1 del pasado 7 de septiembre en Acapulco, Guerrero (México). EFE/David Guzmán.

En caso de que no haber realizado la interrupción de los servicios de gas, agua y electricidad, realiza el corte de suministro lo más pronto posible

Utiliza celular solo para emergencias o lo mínimo posible

Una vez terminado el temblor verifica el estado estructuralde del edificio, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas

No regreses al inmueble en caso de detectar algún daño estructural y pide una revisión a las autoridades competentes

Si los servicios de luz siguen interrumpidos, usa linternas de baterías. No uses velas, evita explosiones por fugas de gas y evita fumar, hasta verificar que no haya fuga de algún

Si estás con infantes, explícales de manera sencilla lo que pasó y diles qué deberán hacer a continuación para cuidarse. Hazles saber que estarás ahí para escucharles cuando así lo requieran.

Ayuda a calmar a quienes tienen crisis nerviosa.

Mantente informado y espera las indicaciones de personal operativo de emergencias.

