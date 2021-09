Desde Cuba, la periodista Yoani Sánchez escribe sobre “el triste papel” de AMLO en la visita de Díaz-Canel a México

En la imagen, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2d), la primera dama mexicana, Beatriz Gutiérrez Müller (d), el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel (2i), y la primera dama cubana Lis Cuesta (i). EFE/José Méndez/Archivo

Yoani Sánchez es una filóloga y periodista cubana que se ha destacado por narrar a través de su blog Generación Y el ambiente político y social de su país. Actualmente es una de las publicaciones más leídas de la isla. Además, Yoani escribe una columna en el diario 14 y medio. El día de hoy, dedica su espacio a escribir sobre la invitación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel.

En días recientes, la visita de Díaz-Canel ha levantado polémica entre los políticos de oposición en México. Personajes como Felipe Calderón, Lilly Téllez y Gabriel Quadri han lanzado críticas contra AMLO por invitar a un presidente que identifican con el comunismo, pero también por la represión violenta del gobierno de Díaz-Canel al estallido social del 11 de julio en Cuba.

Para Yoani Sánchez, las protestas de este año no sólo han sido un cambio de rumbo para las y los pobladores de la isla, sino también para la carrera política de Miguel Díaz-Canel. Ella narra que al interior de la isla ya había recelo en torno a la figura del mandatario debido a que no fue elegido en las urnas, sin embargo, muchas personas parecían aliviadas de que el apellido “Castro” ya no figurara en la silla presidencial.

Marcelo Ebrard recibió a Miguel Díaz-Canel (Foto: Twitter@m_ebrard)

Sin embargo, todo cambió luego de la jornada de protestas, en las que Díaz-Canel hizo una llamado a la violencia en televisión nacional al declarar: “La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”.

A partir de ese momento, Yoani Sánchez describe cómo “los mandatarios que antes le apretaban la mano, sonreían junto a él para la foto de familia o le palmeaban la espalda en las reuniones en organismos internacionales, ahora le huyen y le increpan”.

Pese a ello, “López Obrador ha elegido el triste papel de apoyar a un hombre que pasará a la historia cubana como una marioneta”, escribe la periodista. El día de hoy, AMLO dará un espacio a Díaz-Canel en la ceremonia se hace cada 16 de septiembre en conmemoración al Día de la Independencia de México.

Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador and his Cuban counterpart Miguel Diaz-Canel walk along their wives Lis Cuesta and Beatriz Gutierrez ahead of the summit of the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC), at the National Palace in Mexico City, Mexico September 16, 2021. Mexico's Presidency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

El presidente cubano no está en México únicamente para participar de las ceremonias correspondientes a las fiestas patrias. México invitó a varios mandatarios con motivo de la VI Cumbre de Jefes y Jefas de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). “No podemos nosotros invitar a unos y a otros no”, responde López Obrador ante las críticas por la invitación a Díaz-Canel.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que durante la Cumbre se hablará sobre los impactos de la pandemia de COVID-19 en la región, con miras a resolver problemas como el acceso a las vacunas. Incluso adelantó que “tenemos un plan” para activar la producción de antídotos contra el virus SARS-CoV-2 al interior de latinoamérica.

Policías arrestan a un hombre cuando personas se manifiestan, el 11 de julio de 2021, en una calle en La Habana (Cuba). EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

Yoani considera que la visita de Díaz-Canel también representa una oportunidad para el mandatario de “limpiar su imagen hacia fuera de las fronteras nacionales”. Sin embargo, la periodista también considera que el presidente cubano está entrando en un ambiente hostil, donde las demostraciones de inconformidad y señales de repudio podrían llegar de cualquier lado y en cualquier momento: “Es una coreografía peligrosa, porque el desplante y la protesta lo pueden aguardar en cualquier lugar”.

A través de su cuenta de Twitter y con sus colegas en 14 y medio, Yoani dió seguimiento a las detenciones arbitrarias del gobierno de Díaz-Canel durante las protestas. Además, el Observatorio Cubano de Conflictos registró las siguientes medidas represivas por parte del gobierno cubano: detenciones masivas arbitrarias, desapariciones forzadas, juicios sumarísimos, retenciones en domicilios, golpizas contra los manifestantes, torturas contra los detenidos y sus familiares, amenazas de secuestro a activistas radicados en el exterior, intimidaciones con quitar la custodia de los hijos y entregarlos al Estado, militarización de todas las poblaciones del país, restricciones a las libertad de movimiento local, municipal, y provincial.

