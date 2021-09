Disciplina, pasión y respeto: las reglas de oro que dio Jorge Campos a Arturo Elías Ayub para ser exitoso

Jorge Campos es un referente del fútbol mexicano. Foto: Twitter / @HEstadodeMex

Arturo Elías Ayub, uno de los empresarios más carismáticos y queridos del mundo de las finanzas en México, es también yerno del hombre más rico de México, Carlos Slim Helú. El empresario está casado con la hija de Slim, Johanna, con quien tiene tres hijos: Johanna, Alejandro y Arturo Ayub Slim.

El simpático empresario, quien también participa en el programa Shark Tank, apoyando a nuevos emprendedores al lado de otros grandes empresarios como Carlos Bremer, Rodrigo Herrera y Patricia Armendáriz, es muy activo en sus redes sociales, tanto que en su cuenta de Instagram tiene más de 810 mil seguidores; en Facebook, en donde tiene 2.4 millones de seguidores y en su canal de YouTube cuenta con 478 mil suscriptores.

En sus redes, Elías Ayub comparte todo tipo de contenido, desde fotografías de su día a día, convivencias con su familia, videos con amigos cercanos, y hasta consejos de otros empresarios o personalidades del mundo empresarial, artístico y hasta deportivo.

Justamente, en este último ámbito, entra el exportero de la selección nacional mexicana Jorge Campos, con quien tiene uno de estos videos. En dicho video, Ayub presenta a Campos como un buen y gran amigo de años, además que quiere mucho y que conoce desde “chavitos”.

En el video, se puede ver el fuerte lazo de amistad que los une. Foto: Impresión de pantalla

Lo describe como un líder y como una referente de México. Incluso, cuenta una anécdota, en donde dice que durante su luna de miel, que fue en Egipto, “el camellero lo único que sabía de México era el nombre de este cuate”.

Arturo Elías Ayub pide a Campos algún consejo que pueda dar a los jóvenes, a lo que el exfutbolista responde que para llegar a ser exitoso o algo en la vida, lo más importante es la disciplina. “Lo más importante es la disciplina, tener muchísima disciplina, en lo mío le llamo disciplina deportiva, tener pasión, que es un muy importante en lo que tú quieres, en lo que tu quieras construir, la pasión y el entusiasmo que le puedas dar a tu trabajo”.

El ahora comentarista deportivo dijo que si no se tienen esas tres características es muy difícil lograr algo, pues hablando futbolísticamente, “hay muchos que tienen cualidades, talento, y no llegan, porque no tienen pasión, no tienen disciplina, y lo más importante, el respeto que últimamente se ha estado perdiendo hacia los mayores, no les gusta que se les comente nada a los jóvenes, a los niños”, menciona.

También dice que cuando se tiene ese respeto a la familia, al trabajo o a todas las personas que te ayudan o te dan un consejo, creces, pues los que dan un consejo es porque ya lo vivieron y tienen la experiencia, “y creo que teniendo esa pasión, esa alegría, ese entusiasmo por algo que hagas en la vida, no debes tener ningún problema”.

Arturo Elías Ayub es yerno del magnate Carlos Slim. Foto: Facebook/Carlos Slim

Arturo Elías Ayub responde que coincide con el comentarista, pues la pasión, el entusiasmo, el respeto, es algo que nadie le había comentado.

Tras esto, el empresario le hace una segunda pregunta, que es que a pesar de que fue uno de los personajes más famosos de México, cómo le hace para seguir “con los pies en la tierra”, pues describe su humildad como algo que nunca perdió.

Ante esto, Campos responde que siempre tuvo una base muy importante, “la familia, es o debe de ser algo muy importante para todos nosotros, tú la tienes, tienes una bonita familia, muchas veces no damos a conocer detalles de lo que somos, de lo que fuimos, cómo crecimos, pero creo que la familia, en mi caso, me ayudó mucho, mi papá, mi mamá, mis hermanos siempre estaban cerca de mí, son los que nos dicen la verdad, son los que nos apoyan en todos los aspectos”, menciona.

Campos menciona que eso es lo que ayuda mucho, el respeto a sus padres y hermanos, que fue y es muy importante para él.

SEGUIR LEYENDO: