De cuánto es el sueldo de Lorenzo Córdova y por qué está en conflicto con AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los titulares del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez, se “rayaron” con los sueldos que percibirán en 2022.

Este viernes 10 de septiembre, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal mostró una publicación donde se informa que él ganará un sueldo bruto de 2 millones 847 mil pesos el próximo año, “mejor pónganle neto”, bromeó.

“Lorenzo Córdova, del INE, se va a rayar: 4 millones 300 mil pesos y Reyes Rodríguez, del Tribunal del Poder Judicial, 5 millones 500 mil; casi el doble”, indicó López Obrador al leer una publicación de Twitter.

El mandatario criticó que en gobiernos anteriores el presupuesto no alcanzaba por los altos salarios que recibían los funcionarios, y para completarlo, tenían que aumentar impuestos y endeudar al país “para seguir derrochando”; expresó que la oposición antes tenía una consigna sobre su sueldo: “salario mínimo al Presidente para que vea lo que se siente”.

Además, recordó que los organismos electorales se ampararon a principios de año cuando se emitió la Ley que prohíbe que los funcionarios ganen más que el presidente.

“Si no hay corrupción el presupuesto rinde, no me voy a cansar de decir que era mucho, mucho, mucho, mucho lo que se robaban. La corrupción no sólo hay que combatirla, sino desterrarla por razones de índole moral, que ya es muchísimo. También hay que eliminarla, porque es mucho el dinero que va a parar a unas cuantas manos”, acusó.

Por su parte, el consejero presidente del INE, quien se ha manifestado en contra de dos reducciones presupuestarias argumentando que que son organismos constitucionales autónomos, por lo que sus integrantes no están obligados a sujetar su tabulador salarial, declaró que las remuneraciones de él y sus compañeros están en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien tiene la última palabra y resolverá, mientras ellos acatarán lo resuelto.

“Nosotros no podemos hoy construir un tabulador desatendiendo lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en ese tema es la propia Corte la que tiene la palabra. Hay un dilema, hay interpretaciones distintas y desde ese punto de vista afortunadamente hay una causa institucional que será la que definirá, y nosotros atenderemos puntualmente lo que tiene que ocurrir en ese sentido”, manifestó.

Córdova aseguró que, por lo pronto y con independencia en el tema, los sueldos de los consejeros están “absolutamente congelados”, por lo que no ha habido un incremento al salario de altos funcionarios del INE desde los últimos diez años.

Sin embargo, pese a la aprobación en el Congreso de la Unión a las reformas para que ningún funcionario público gane más que el presidente, los consejeros del Instituto Electoral obtienen hasta dos veces el salario del mandatario.

De acuerdo con el del INE en su Plataforma Nacional de Transparencia, Lorenzo Córdova recibe un sueldo bruto de 262 mil 634 pesos (REUTERS/ Toya Sarno Jordan)

De acuerdo con el del INE en su Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Lorenzo Córdova recibe un sueldo bruto de 262 mil 634 pesos, mientras que el sueldo de López Obrador es de 112 mil 122 pesos al mes.

Además, el consejero presidente recibe un sueldo neto de 177 mil 933.34 pesos mensuales, y prestaciones como prima vacacional, prima quinquenal, aguinaldo, gastos funerarios e indemnización por fallecimiento y vacaciones. Todo esto va en contra de la política de austeridad promovida por el gobierno de AMLO.

