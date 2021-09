“Yo las defenderé a muerte”: Olga Sánchez Cordero apoyó que las mujeres no vayan a la cárcel por abortar

ahondó en que nadie debería opinar sobre lo que decide hacer cada persona gestante con su embarazo (Foto: Henry Romero/Reuters)

La ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se posicionó a favor de que las mujeres no deban ir a la cárcel por interrumpir su embarazo. Ello, tras la decisión de la SCJN de despenalizar el aborto.

Fue a través de una entrevista con el diario Milenio, donde la ahora presidenta del Senado remarcó que el tema no debía girar en torno a estar a favor del aborto, sino de tener la libertad para decidir.

“Yo creo que nadie está a favor del aborto, nadie en su sano juicio, ¿de qué sí estamos de acuerdo? de que la mujer no enfrente un proceso penal, que las mujeres no lleguen a la cárcel, no sean privadas de su libertad por haber tomado esta decisión. Es una decisión unipersonal, íntima, solamente de la mujer”, comentó a la periodista Silvia Arellano.

Asimismo, ahondó en que nadie debería opinar sobre lo que decide hacer cada persona gestante con su embarazo, ya que las razones por las que alguien tuviera que abortar, pueden ser variadas.

“Tú no sabes por qué toma esa decisión, tú no eres nadie para juzgar porque toma esa decisión, y yo seguiré defendiendo, hasta la muerte, que quede claro, que las mujeres no pisen la cárcel por este tema”, explicó Sánchez Cordero.

Cordero añadió que durante este periodo se esperaba avanzar en la aprobación de algunas propuestas (Foto: José Pazos/EFE)

En este sentido, cabe recordar que el martes de septiembre, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de la penalización de las mujeres y personas que deciden abortar en la primera etapa del embarazo, así como el reconocimiento al derecho a decidir, lo cual se convirtió en un fallo histórico en la historia de México.

Por unanimidad, las y los 10 ministros del pleno de la SCJN invalidaron el artículo 196 del código penal del estado de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”.

También, en la entrevista citada anteriormente, Cordero añadió que durante este periodo se esperaba avanzar en la aprobación de algunas propuestas, entre ellas la de la senadora Malú Micher, que va de la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

“Creo que nadie se puede oponer, pero veremos cómo están las opiniones en el Senado”, sentenció.

Otro tema que tocó la senadora fue aquel relacionado con la Cannabis, ya que, Olga Sánchez Cordero fue quien presentó en 2018 la Ley General para su regulación.

Respecto a su nuevo cargo, añadió e actualmente se siente feliz con la oportunidad que Andrés Manuel López Obrador le otorgó (Foto: Twitter @SEGOB_mx)

“Estimo que esta planta es una bendición para la cura de muchas enfermedades y también está el tema del cáñamo y su industrialización puede tener un potencial enorme desde la ropa que traemos hasta la sustitución de las botellitas de agua, los materiales de construcción de energía. Es amigable a la naturaleza. Tenemos que recuperar lo que mi generación contaminó”, dijo.

Respecto a su nuevo cargo, añadió e actualmente se siente feliz con la oportunidad que Andrés Manuel López Obrador le otorgó y puntualizó que haría lo posible para que todo saliera de la mejor forma.

“Ya duermo más, ya mi despertador en lugar de estar a las cuatro está a las seis de la mañana, son dos horas muy ricas para dormirse un poquito más de tiempo. Me siento muy contenta. Siempre pongo lo mejor de mí misma, el reto normalmente es enorme. Me siento muy contenta, muy agradecida, no solamente con la vida que me dado esta oportunidad, sino también con quienes me han apoyado mucho a lo largo de la historia personal, porque lo primero que tienen que hacer uno en la vida es ser agradecida”, externó.

