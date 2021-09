Xóchitl Gálvez reveló que Julen Rentería no notificó que legisladores del PAN se reunirían con líder de Vox

Xóchitl Gálvez aseguró que Julen Rementería no notificó que la reunión sería con el Vox (Foto: Cortesía PAN)

En entrevista para El Octágono, Xóchitl Gávez reveló que Julen Rementería, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, no notificó a los legisladores que la reunión era con el partido de ultraderecha español Vox y su fundador Santiago Abascal.

“El tema es que Julen nunca dijo que esta reunión era con Vox. Él habló de firmar una carta y nunca dijo que iba a venir Abascal”, mencionó Gálvez.

Gálvez fue una de las personalidades dentro del partido mexicano que se pronunció en redes sociales en contra de que su compañeros panistas.

“Varios de los senadores y senadoras fueron a apoyar a su coordinador en algo que asumían que él había evaluado. Julen ofreció una disculpa”, aseveró la senadora.

La senadora fue una de las integrantes del PAN que criticó a sus compañeros (Foto: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO)

Ante la reunión de senadores mexicanos y una comitiva del partido español, la senadora escribió un tweet en contra de la decisión que tomaron sus compañeros panistas en donde dejó en claro su inconformidad a tal hecho.

“Yo, con VOX... Ni a la esquina”, escribió Gálvez a través de su cuenta de Twitter.

La reunión entre los senadores del PAN y miembros del Vox junto a su líder y fundador se llevó a cabo el pasado jueves 2 de septiembre. En ella se firmó la denominada “Carta Madrid” la cual habla sobre la “defensa de la libertad y democracia” así como su intención de “frenar el avance del comunismo”, lo que desató una polémica en redes sociales y en la vida política mexicana.

La reunión entre panistas y miembros del Vox se llevo a cabo el pasado jueves 2 de septiembre (Foto: Jesús Hellín - Europa Press)

Ante la dura crítica por grandes personalidades de la política mexicana, encabezadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la opinión pública, Rementería ofreció disculpas y rechazó, a nombre de todos los legisladores del PAN, las causas encabezadas por el partido de ultraderecha español.

“En el PAN tenemos décadas de lucha en la protección de las mujeres, las minorías, la libertad de expresión y la propiedad privada. En esta bancada, hemos impulsado y votado por iniciativas a favor de los derechos de los mujeres indígenas, comunidades afromexicanas, de las trabajadoras del hogar, de la igualdad de género para erradicar cualquier tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y por supuesto, las mujeres”, mencionó en conferencia de prensa.

Julen Rementería junto con Santiago Abascal en la firma de la Carta Madrid (Foto: Twitter / @julenrementeria)

Las declaraciones de Rementería estarían buscando dejar claro que su agenda y la de Vox no eran del todo compatibles, por lo afirmó que no se trataba de ninguna alianza y calificó la firma como “un error”.

“Lo sucedido el jueves por las condiciones en las que se dio, fue un error y se prestó a interpretaciones que no corresponden a los ideales y principios del PAN. Mucho menos se trató de una alianza, en su caso, esa sería una atribución de la dirigencia de nuestro partido”, aseguró.

AMLO volvió a invitar a miembros del Vox al país (Foto: Presidencia de México)

Sin embargo, durante la conferencia matutina de este miércoles 8 de septiembre el Jefe del Ejecutivo volvió a invitar a los miembros del Vox pues considera que la sociedad mexicana debe de tener una afinación política clara.

“Entonces, sí son dos agrupamientos nada más, liberales y conservadores, no hay más, eso así ha sido toda la historia. Se ha ido agregando socialismo, comunismo, fascismo, neoliberalismo, pero los troncos, las corrientes principales es conservadurismo, liberalismo, eso es, no hay otra cosa. Entonces, bienvenidos los de Fox…Vox”, declaró.

De acuerdo con su página web, VOX es un partido de extrema derecha fundado en España en 2013 con la finalidad de hacer una “defensa de España, de la familia y de la vida; en reducir el tamaño del Estado, garantizar la igualdad entre los españoles y expulsar al Gobierno de tu vida privada”.

