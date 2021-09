Gobernador de Guerrero confirmó que ya son dos muertos tras el sismo

Suman dos muertos tras el sismo en Guerrero (Foto: EFE/David Guzmán)

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, confirmó que ya suman dos muertos tras el sismo de magnitud 7.1, con epicentro el puerto de Acapulco, ocurrido el pasado martes.

En una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el mandatario aseguró que otra persona había fallecido en la entidad, por lo que solicitó a las autoridades federales que no los desampare.

“Murió otra persona, ya son dos personas fallecidas, sigo insistiendo que las consecuencias de este sismo pudieron haber sido más graves”, dijo.

Señaló que entiende que en el estado de Hidalgo hay problemas graves y que han fallecido más personas, pero que en Guerrero también hay problemas que deben ser atendidos por el poder federal.

El epicentro del sismo fue el puerto de Acapulco (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

“Ayer se hizo la declaratoria de emergencia ante el Gobierno Federal. Yo sé que hay problemas en Hidalgo muy graves, ahí fallecieron varias personas en un hospital, hay una inundación de alto impacto, pero también en Guerrero traemos nuestros problemas y necesitamos que nos pongan los ojos la Federación”, aseveró.

Respecto a los servicios de agua y luz, Astudillo Flores, apuntó que ya fueron reestablecidos en su totalidad en Acapulco y que siguen avanzando para resolver otras problemáticas que dejó el sismo.

“Fue un terremoto (…) Llevamos más de 415 réplicas hasta el momento, en menos dos días, no hemos dejado de recibir reportes de afectaciones en población rurales cercanas a Acapulco, este sismo nos dejó una serie de daños muy visibles”, detalló.

Entre los daños estuvieron tres derrumbes significativos en la carretera Escénica que ya fueron limpiados, no obstante, localizaron una grieta que analizarán y darán seguimiento para evitar accidentes futuros.

Hubo varios daos tras el sismo (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

“Creo que (el Gobierno de México) debe poner los ojos en Guerrero y estamos tocando puertas, es lo que me toca hacer; me quedan 34 días de gobernador pero eso no me limita a que yo esté al frente de todo lo que estamos viviendo como consecuencia del mismo”, aseveró.

Pese a lo anterior, el gobernador dijo que las carreteras ya están funcionando sin contratiempos, al igual que el aeropuerto que ya está recibiendo a las líneas comerciales.

En ese sentido, Astudillo Flores afirmó que los turistas ya pueden acudir desde este fin de semana al puerto de Acapulco, aunque deben estar conscientes de las afectaciones del sismo y las restricciones por la epidemia de COVID-19.

Sobre el sismo registrado la noche del martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante la conferencia matutina del miércoles que se había registrado la muerte de una persona que iba condiciendo una motocicleta en el municipio de Coyuca de Benítez.

Las autoridades avanzan en la restauración tras el sismo (Foto: REUTERS/Edgard Garrido)

“Ayer, antes de las 9 de la noche, se sintió fuerte el temblor en la Ciudad de México (...) Afortunadamente no hay daños mayores, hasta ahora una víctima, un joven que iba conduciendo una motocicleta y perdió la vida, esto en Guerrero, acabo de hablar de nuevo con el gobernador Héctor Astudillo.

Ayudó el que sonó la alarma, funcionó, esto hay que subrayarlo, reconocerlo”, manifestó.

Aunque hasta ese momento solo se reportaba un deceso, este día el gobernador guerrerense confirmó que otra persona más perdió la vida, sin embargo, no dio a conocer cómo ocurrió el accidente.

El sismo con epicentro a 11 kilómetros al sureste de Acapulco, también se sintió en la Ciudad de México, Estado de México, así como unas partes de Puebla. Solamente hubo afectaciones considerables en Guerrero.

