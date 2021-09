Paquete Económico 2022: Hacienda propuso quitar el IVA a toallas sanitarias, tampones y copas menstruales

Diferentes tipos de organizaciones han buscado la eliminación del IVA a los productos de gestión menstrual en México. (Foto: Twitter/@digna_mx)

Gabriel Yorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, dio a conocer que el día de hoy se presentó la Iniciativa de Ley de Ingresos 2022 el cual incorporó elementos de política fiscal para la equidad de género. Dentro de estos elementos detalló que se propuso la tasa 0% de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a todos los productos de gestión menstrual.

Con esta iniciativa se busca que las empresas puedan reducir el precio de las toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y más con la finalidad de que el precio sea más accesible y que todas las mujeres puedan adquirir estos productos durante su periódo.

El subsecretario mencionó que, con base en datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en México el 43% de las estudiantes dejan de asistir a sus clases durante su periodo porque no cuentan con recursos para comprar productos sanitarios y esto equivaldría a 20% de un año escolar.

Países como Australia, Colombia, India y Reino Unido ya han quitado el IVA en este tipo de productos. (Foto: Twitter/@digna_mx)

Posteriormente, declaró que este tipo de situaciones atrae problemas como el abandono escolar o la baja autoestima en niñas y adolescentes. “Esta medida, junto con otras iniciativas que se han aprobado, contribuirá a mejorar el bienestar de millones de mujeres, sobre todo en el corto y mediano plazo, desarrollando el capital humano y su inserción laboral”, puntualizó a través de su Twitter.

Ante esta propuesta las diputadas Martha Tagle y Verónica Juárez Piña se pronunciaron a favor de esta reforma y le dieron créditos al colectivo Menstruación Digna México por todo el esfuerzo que han hecho para que se incorporé la tasa cero a los productos de higiene menstrual.

“Con la buena noticia de que en paquete económico 2022 de @Hacienda_Mexico se incorpora la reforma para incorporar en #TasaCero los productos de higiene menstrual. Una estrategia diseñada e impulsada por el colectivo @digna_mx para garantizar #MenstruacionDigna a las mexicanas”, tuiteó Martha Tagle.

(Foto: Twitter/@digna_mx)

Menstruación Diga México es un grupo de organizaciones que buscan la gratuidad y la eliminación del IVA a los productos de gestión menstrual y la visibilización de datos sobre la menstruación en el país con el objetivo de que las mujeres puedan informarse de este tema sin tabúes.

En sus redes sociales detallan que la menstruación es un proceso biológico que pasa en el cuerpo de las mujeres y que no se puede decidir no tener periodos con el fin de no gastar dinero en los productos básicos que se necesitan.

Este colectivo considera que es una injusticia que los artículos de higiene menstrual tengan una tasa de impuestos agregados, pues al ser de primera necesidad se convierten en un lujo por los precios tan altos y no todas las personas pueden comprar tan fácilmente.

El 28 de mayo Menstruación Digna México realizó una una protesta pacífica para pedir una menstruación diga. (Foto: Twitter/@diga_mx)

“El estado debe garantizar que todas las personas menstruantes tengan una menstruación digna ya sea poniendo gratuitamente a disposición los productos menstruales a las comunidades más vulnerables y aprobando la tasa 0% en el IVA”, se mencionó a través de un boletín.

El día de hoy, a través de un comunicado, este colectivo hizo un llamado a las y los legisladores para que aprueben esta reforma dentro del Paquete Económico 2022, pues afirma que tener el 16% del IVA en estos productos básicos afecta más a las mujeres en situación de pobreza.

De igual forma, dio a conocer que en el Senado sigue pendiente el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados para la distribución gratuita de estos artículos en las escuelas públicas para fortalecer este derecho con base a la Ley de Menstruación Digna.

El 28 de abril de 2021 se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Menstruación Digna con 432 votos a favor y 0 en contra. (Foto: Twitter/@diga_mx)

Esta no es la primera vez que se propone este tipo de tasa cero en los productos de gestión menstrual, pues en octubre de 2020 la Cámara de Diputados rechazó esta propuesta; sin embargo, se espera la aprobación para que para el 2022 el IVA se elimine.

