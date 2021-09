“Defiendo la libertad y la democracia”: Lilly Téllez defendió su decisión de firmar la Carta Madrid

Lilly Téllez defendió el haber firmado la Carta Madrid (Foto: Facebook)

El pasado jueves senadores del Partido Acción Nacional (PAN) se reunieron con Santiago Abascal, presidente del partido español de ultraderecha, VOX. Ahí, firmaron la “Carta Madrid” en la que se comprometieron a frenar el comunismo en el continente.

Entre ellos se encontraba la senadora Lilly Téllez García, una de las figuras políticas más críticas de la “Cuarta Transformación”. Aunque ella se deslindó del partido extremista, defendió su postura al haber firmado la carta.

“Firmé la carta Madrid porque es un contrapeso al Foro de Sao Paulo. Fue a título personal; no tengo alianza de ningún tipo con Vox. Detesto los extremismos, la homofobia, el antisemitismo, el racismo y el nacionalismo. Defiendo la libertad y la democracia”, escribió en su cuenta de Twitter.

No obstante, la panista recibió muchas respuestas en su contra, pues expresaron que Téllez García, quien antes perteneció a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), es una política perdida.

La senadora sí firmó la carta (Foto: Twitter/Santi_ABASCAL)

“Contrapeso al foro de Sao Paulo. Sin embargo utilizas la palabra homofobia impulsada por el mismo. Lilly hace mucho que dejaste de ser influencia de derecha y te convertiste en un chiste”, le respondió una usuaria.

“No piensa, no puede, va en manada como borreguito, no hay coherencia ni introspección. No tiene la más mínima capacidad política”, expresó otra persona más.

“Oiga, ya todos sabíamos que Ud está extraviada en sus definiciones políticas. Haber firmado lo que firmó y dar una explicación sobre este hecho solo confirma su confusión mental, social, política y humana, su extravío personal la ha rebasado”, le escribió una internauta.

¿Qué es la Carta de Madrid?

La Carta de Madrid: en defensa de la libertad y la democracia en la Iberosfera es apoyada por diferentes líderes políticos y sociales de la derecha con el objetivo de frenar el crecimiento del comunismo (sistema social, político y económico que busca eliminar la propiedad privada y clases sociales).

Julen Rementería junto con Santiago Abascal en la firma de la Carta Madrid (Foto: Twitter / @julenrementeria)

Esta carta ya la han firmado personajes de diferentes países como Perú, Argentina, Venezuela, EEUU, El Salvador, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, Paraguay, Suecia, Costa Rica, Cuba, y más.

En el caso de México ya se tiene registro de 7 personas que han firmado para tener alianza con la Carta de Madrid: Alejandra Noemí Reynoso, Senadora de la República de México; Carlos Leal, Diputado Local en el Congreso del Estado de Nuevo León; Eduardo Verástegui, actor; Elsa Méndez Álvarez, Diputada Local en el Congreso del Estado de Querétaro; Fernando Doval, Secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del PAN; Mario Romo, Presidente de Red Familia; y Pablo Adame, ex Diputado Federal de la República Mexicana.

PAN y Vox firmaron la Carta Madrid: "México no será comunista", aseguró Julen Rementería (Foto: Twitter / @SenadoresdelPAN)

De acuerdo a este escrito, la Iberosfera está integrada por más de 700 millones de personas que cuentan con un gran potencial económico y geopolítico; sin embargo, aseguran que “una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países”.

Incluso afirman que esta parte de la región que está secuestrada se encuentran bajo un proyecto ideológico y criminal que “busca desestabilizar las democracias liberales y el Estado de Derecho”. Otras de sus afirmaciones establecen que:

1.El avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas.

2.El Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, por lo que deben ser especialmente protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos.

3. La defensa de nuestras libertades es una tarea que compete no solo al ámbito político, sino también a las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia, etc.

SEGUIR LEYENDO: