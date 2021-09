Javier Lozano acusó a Rojas Díaz Durán de realizar “el juego sucio” de Ricardo Monreal

Fotos: Cuartoscuro

El ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, despotricó en su cuenta de Twitter contra Alejandro Rojas Díaz Durán y el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila.

A través de un mensaje corto, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que Rojas Díaz se ha dedicado a realizar el “juego sucio” de Monreal. De igual forma, tildó al primero de ser un “sicario” por presuntamente estar obsesionado con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y por usurpar funciones.

“Este sicario no solo sirve para hacerle el juego sucio a @RicardoMonrealA en su obsesiva persecución política contra el gobernador de Tamaulipas, sino que usurpa funciones oficiales (lo cual es un delito federal) @senadomexicano”, redactó.

El panista se lanzó contra Monreal y Rojas Díaz Durán (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Su declaración fue en respuesta a un tuit que emitió la periodista Leticia Robles de la Rosa, quien le señaló al ex diputado local del Distrito Federal que cometió un error en el documento que presentó a la Fiscalía General de la República (FGR), puesto que firmó como senador y él no ha tomado protesta.

“Oiga don @rojasdiazduran, usted no puede firmar como senador de la República, porque usted no es senador. Usted no ha rendido protesta del cargo. Usted es suplente y no puede ostentar un cargo que no tiene, dado que el titular de ese escaño, Ricardo Monreal, está en funciones”, apuntó la comunicadora y docente.

Aseguró que "el bote lo espera" (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Minutos más tarde, Lozano Alarcón volvió a posicionarse en contra el ex secretario de Turismo del Distrito Federal, aseveró que presuntamente ha cometido diferentes delitos en México y en los Estados Unidos.

Los crímenes que supuestamente cometió Rojas Díaz, de acuerdo al tuit del ex senador, fueron falseo de declaraciones en una investigación judicial y usurpación del ejercicio público, por lo cual, consideró que próximamente estará en la cárcel enfrentando a la autoridades.

“Este pobre diablo cree que puede darle órdenes a la Fiscalía para seguir con la persecución política contra el gobernador de Tamaulipas. Falseó declaraciones el año pasado, lo cual es un delito. Además, trae expedientes abiertos en esa entidad y Estados Unidos. El bote lo espera”, explicó.

Díaz Durán aseguró que pronto se hará justicia en el caso del gobernador de Tamaulipas (Foto: Twitter/@rojasdiazduran)

Las ácidas criticas que emitió el docente en derecho se desencadenaron después de que Díaz Durán compartiera en sus redes sociales que le envió una carta al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, para que continúe con el proceso judicial contra García Cabeza de Vaca.

“Fui a la @FGRMexico para que el fiscal Alejandro Gertz Manero le exija al juez que libere, a la brevedad, las órdenes de aprehensión contra los cómplices del goberladrón @fgcabezadevaca. Pronto se hará justicia expedita, tal como lo establece la constitución”, redactó en su cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo a la misiva que compartió con su mensaje, el suplente de Ricardo Monreal denunció desde hace meses al mandatario tamaulipeco por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal equiparada, corrupción, abuso de autoridad, entre otros.

El político le mandó una carta al fiscal Alejandro Gertz Manero (Foto: Twitter/@rojasdiazduran)

Asimismo, señaló que la autoridad no está siguiendo los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), ya que, a su parecer, no se está buscando la impartición de justicia expedita a favor de la ciudadanía de dicha entidad federal.

“Por tal motivo, le solicito, respetuosamente, que le exija ya al Ministerio Público y al juez que lleva la causa, que libere las órdenes de aprehensión contra los hermanos José Manuel García Cabeza de Vaca, Ismael García Cabeza de Vaca -quien además tiene que ser desaforado-”, se pudo leer.

Además, pidió investigación para Víctor Hugo Guerra García y Leopoldo Bello Cano y otros 15 integrantes del supuesto “cártel delincuencial” que presuntamente construyó en el Gobierno de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

