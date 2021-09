“Ni necesaria ni oportuna”: Lorenzo Córdova rechazó Reforma a la Ley Electoral propuesta por AMLO

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, calificó como innecesaria la acción del partido Morena para reformar la ley electoral.

Durante el Foro Forbes Economía y Negocios 2021 expresó que en medio de un ambiente polarizado no es conveniente la Reforma Político-Electoral anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 19 de agosto.

“El contexto no sé si sea el mejor para hacer una reforma. Por eso he dicho que hoy hacer una reforma es probablemente inconveniente, porque pocas veces había habido un ambiente tan polarizado y una reforma electoral requiere de amplios consensos. Cuando la polarización prevalece, cuando una reforma se hace más con el estómago que con la cabeza, más vale no meter las manos a la reglas del fuego electoral”