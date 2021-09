Qué dijo Claudia Sheinbaum respecto a subir la tarifa del transporte público de la CDMX

Buenas noticias para los capitalinos. Al menos hasta 2024 no habrá un aumento en la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México. Así lo aseguró este sábado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la inauguración del puente vehicular de Periférico Sur-Oriente y Humedal Cuemanco, en la alcaldía Xochimilco, la mandataria pidió a los habitantes de la CDMX que “ni se preocupen” por un alza, pues se mantendrá en 5 pesos el viaje como desde hace 8 años, como respuesta a la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19.

“Llevamos tres años en el gobierno y no hemos aumentado la tarifa del transporte público. Este año estamos dando un apoyo muy importante a la ciudadanía porque sabemos las dificultades que han tenido con la pandemia, por la economía. Este año estamos dando un subsidio a la gasolina para que no suba el transporte concesionado y claro que nunca vamos a subir la tarifa del Metro, de eso no hay que preocuparnos”