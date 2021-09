Los mejores memes que dejó el regreso de CDMX al color “amarillo” en el semáforo COVID-19

(Captura de pantalla: Twitter)

Luego de que este viernes el director de Gobierno Digital en Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark García, anunció que a partir del siguiente lunes la Ciudad de México, cambiará a color “amarillo” en el Semáforo epidemiológico de COVID-19, en Twitter diversos usuarios compartieron memes con el hashtag “SemáforoAmarillo”.

Las reacciones por el regreso al nivel de riesgo moderado de contagio en la capital causaron revuelo en los usuarios de redes sociales, entre memes burlescos o en forma de críticas ante la situación de los casos de SARS-CoV-2.

Cabe mencionar que este cambio se debió a que en la ciudad han bajado considerablemente el número de contagios, hospitalizaciones y muertes por el virus, según la información presentada por Clark: “derivado de una reducción importante en todos los los indicadores del Gobierno de México mide que ya nos pasa a rango amarillo” .

Pero, en algunos sectores de la población los datos no fueron bien recibidos, ya que dudaron de que fuera buena idea. El usuario de Twitter @7Onlyjesus cuestionó si será adecuado: “¿no tienen el presentimiento de que algo puede salir mal?”.

Memes semáforo amarillo CDMX (Foto: Twitter)

Entre los datos de la conferencia virtual de semáforo epidemiológico de COVID-19, resaltaron la disminución de personas hospitalizadas en el Valle de México de 3,804 con una disminución de 492 personas, mientras que en la Ciudad de México redujeron 236 hospitalizaciones al llegar a los 2,628 pacientes.

Algunos cibernautas atribuyeron de manera irónica, como el caso del Tweet de la cuanta @eduardoseyer, quien expreso: “hahaha ´SemáforoAmarillo´, bueno si es por el semáforo económico ya deberíamos estar en verde. Tengo muchas groserías atoradas”.

Otros señalaron que las muertes causadas por coronavirus siguen presentes en los últimos días. Expresaron que posiblemente la transición al amarillo se debe al festejo del Grito de Independencia, la noche del próximo 15 de septiembre, y que después del 17 cambiará nuevamente, el usuario @GuzMakers compartió: “bueno un error lo comete cualquiera”:

Usuarios en redes sociales compartieron opiniones a través de memes sobre el cambio de la CDMX a semáforo amarillo. (Foto: Twitter/@GuzMakers)

Como parte del programa Reactivar sin Arriesgar, a partir del próximo lunes 6 de septiembre, por el cambio de semáforo, los bares, las discotecas, los antros y las cantinas podrán tener un aforo del 50 por ciento. En redes se mostraron con preocupación, @Soy_PaolaBo usuaria de Twitter expresó:

” CDMX a semáforo amarillo y todavía con estas barbaridades. Antros y bares abrirán con el 50% del aforo, por favor... ¡cuídense!”





Los memes sobre el semáforo amarillo reflejaron desde burlas hasta preocupación por la situación que atraviesa el país. (Foto: Twitter)

En la conferencia virtual efectuada por el Gobierno, hicieron énfasis en que las reglas para hacer frente a la pandemia no cambian, seguirán las medidas sanitarias sin excepción el color del semáforo del próximo lunes: el uso de cubrebocas, la sana distancia, ventilar bien los espacios cerrados, no reunirse con muchas personas, lavar constantemente las manos con agua y jabón.

En cuanto a las estadísticas mundiales de decesos provocados por la pandemia, México se encuentra en el lugar número 15, con un total de poco más de 261, 000 muertes.

En la CDMX el número total de casos totales es de más de 900, 000, y el de defunciones de 37,764, con estos números la ciudad se encuentra en el segundo sitio de fallecimientos provocados por el virus SARS-COV, por debajo del Estado de México que ocupa el primer puesto con más de 41,026 decesos.





